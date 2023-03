Za Slovenijo je slovenski nacionalni prevoznik nujnost in dobiti ga mora hitro, takoj zdaj. Slovenija ima namreč možnost, ki je nima nihče drug, in sicer obstaja prevoznik Amelia International, ki drugod že leti po PSO (Public Service Obligation, obveznost javne službe) linijah. Ne potrebujejo flote šestih ali sedmih letal, da bi bila donosna in da bi lahko začela delovati: družba ima v svoji floti 19 letal in le eno lahko bazira v Ljubljani. Poleg tega imajo manjša reaktivna letala do 50 sedežev in turbopropelerska letala ATR-72 (70 sedežev) – kar je idealno za uvajanje linij iz Ljubljane. Danes Ljubljana nima več povezav s Sarajevom, Skopjem, Tirano, Prištino, Sofijo, nima niti letov v Koebenhavn, Bukarešto, Prago in zaradi tega poslovneži odhajajo v druga mesta, ki takšne povezave imajo. Hotelirji propadajo, ker se kongresne dejavnosti ne organizirajo več, turistov ni … Slovenija mora nujno in takoj zagnati nacionalnega prevoznika. Za dve letali in približno petdeset tedenskih letov na desetih linijah bi potrebovali okoli pet milijonov evrov na leto. Zelo nizka cena za to, kar dobite. x Nedeljski dnevnik