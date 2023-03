Šokiral me je tudi protest poklicnih gasilcev. Od take poklicne skupine bi človek pričakoval vse kaj drugega kot uporabo pirotehničnih sredstev in žaljivk za tamkaj prisotna ministra, od katerih je eden prav tako gasilec. Njihov način nastopanja je jasno sporočal, s kakšnim namenom so tam. Prostovoljni gasilci opravljajo enako delo, a brez redne plače. Je pa res, da jim ljudje radi donirajo, saj vedo, da se nanje lahko zanesejo. Zanimivo bi bilo vedeti, ali je zdajšnja vlada poklicnim gasilcem zmanjšala plače. Namreč, pod prejšnjo vlado ni bilo sledu o protestih in premajhnih plačah. Upam, da s protesti in uporabo pirotehnike niso želeli izzvati posredovanja policije,da bi nastali neredi.

Vlada bo morala dobro premisliti, kako v takih razmerah naprej. Svetujem ji, da ne glede na vsa polena dela naprej tisto, kar je obljubila. In vemo,kakšne so obljube. Ljudje so ji dali zaupanje zaradi tega, kar je obljubljala.Čeprav zaradi oviranja ne more biti učinkovita, bi pričakoval, da predsednik vlade nagovori ljudi in jim razloži situacijo. Naj ne molči ob izkrivljanju dejstev in pove, kje se zapleta. Stvari so namreč ob tako trdni koaliciji hitro rešljive. Svetujem tudi, naj vlada ne pozabi na civilno družbo, ki ima veliko zaslugo, da je bil rezultat volitev tako ugoden. In prisluhnite temu, kaj pravijo ljudje. Oni so vas postavili na položaje.

Franc Škerget, Sv. Primož na Pohorju