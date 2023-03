Poglejte samo, v katero stranko vsi ti vodje shodov spadajo. Seveda se bodo takoj oglasili z izjavami, da niso člani stranke SDS, vendar ljudje, vedite, da znamo šteti do tri. V začetku nastopa nove vlade so taisti jurišniki SDS organizirali tri referendume samo zato, da podaljšajo agonijo njihovih propadlih idej o uničenju Slovenije. Mislim, da to niso organizirane skupine, ki bi hotele Sloveniji pomagati, pač pa na vsak način hočejo onemogočiti njen demokratičen razvoj. Ti novi shodi poizkušajo onemogočiti vse, tudi s pomočjo njihovih reporterjev na RTV Slovenija, da se vse, kar se hoče spremeniti v skladu z obljubljenim programom, onemogoči ali pa prikaže v negativni luči.

Zato tudi pozivam vse državljane Slovenije, upokojence, gasilce, šolnike, zdravnike, medicinske sestre in druge zainteresirane skupine: ne pustite se sprovocirati nasprotnikom sedanje demokratične vlade, da bi dosegli to, proti čemur smo na volitvah glasovali, kajti samo to je njihov cilj, nič drugega. Pustite vladi, da naredi kaj dobrega za Slovenijo, dajte ji malo časa, verjemite, da delujejo v naše dobro, vendar pa ni lahko tako hitro popraviti vse, kar se je v zadnjih tridesetih letih nakuhalo. Verjemite, da je stranka SDS stranka, ki za Slovence ni naredila nič dobrega. Če bo prišla zopet na oblast, za kar si prizadeva, se ne bo nič spremenilo, samo agonijo si bomo podaljševali v nedogled. Zato spremljajmo program nove vlade in ji pustimo, da kaj naredi, kar je obljubila v njenem programu. To ne pomeni, da sem proti protestom, dajmo, povejmo, kaj ni prav in zahtevajmo od vlade, da nas sliši in verjemite mi, slišala bo nas, če bomo konstruktivni.

Marjeta Groff, Idrija