Francoski pisatelj Romain Gary (1914–1980) je svojo osebno biografijo pogosto spreminjal, pa naj je šlo za ime (Roman Kacew), kraj rojstva ali poreklo. A to med vzhodnimi Evropejci, še posebej Judi, ki so bili v 20. stoletju povsod ogroženi, ni bilo redkost, saj je bila judovska identiteta lahko usodna; in Gary je bil Jud. Po prihodu v Francijo po prvi svetovni vojni je najprej postal Romain in potem med drugo vojno Gary. Pod tem imenom je postal vojni junak, nato diplomat in hkrati izjemno ploden ter čislan pisatelj. Do točke, ko so se ga kritiki naveličali in ga razglasili za zastarelega. Tako kot kasneje Andrei Makine je kritikom odgovoril s šarado: štiri romane, ki jih je izdal pod izmišljenim imenom Émile Ajar, so kritiki sprejeli z navdušenjem. Za resnično identiteto avtorja so izvedeli šele po avtorjevi smrti.