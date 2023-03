V Dnevniku smo včeraj pisali o 45-letnem Niku Starihi iz Črnomlja, ki mu sodijo, ker je v zaporu na Povšetovi zažgal svojo zaporsko celico. Stariha je bil sicer obsojen že okoli tridesetkrat zaradi tatvin, povzročanja poškodb, napadov na paznike in policiste, trgovine z drogo in tako naprej. Kmalu po tem, ko je zažgal žimnico v celici in ga je paznikom uspelo rešiti iz gorečega prostora, se je z nožem spravil na enega od njih. Ko so ga preselili v celjski zapor, je tam popolnoma uničil sobo, med drugim je iztrgal električne žice in izpulil straniščno školjko.

Če je Niko Stariha torej eden naših najbolj razvpitih zapornikov, pa so v Veliki Britaniji prepričani, da je na tem področju pri njih brez konkurence 70-letni Charles Salvador Bronson, o katerem so se otoški mediji razpisali te dni, ker bo kmalu lahko zaprosil za pogojni izpust. Človek, ki je v različnih zaporih po državi doslej preživel že pol stoletja in velja za najnasilnejšega zapornika vseh časov v državi, je bil nazadnje na dosmrtni zapor obsojen pred skoraj 30 leti, ko je za 44 ur ugrabil zaporskega učitelja. Prej naj bi nezakonito kot talce zadrževal še številne druge (zapornike, paznike, celo lastnega odvetnika), vse pa se je začelo z navadnim oboroženim ropom.

Boks golih pesti

Charles se je kot Michael Gordon Peterson rodil decembra 1952. V navzkriž z zakonom je torej prvič prišel že pri 22 letih, ko so ga na sedem let zapora obsodili zaradi oboroženega ropa. V zaporu se je pogosto spravljal nad zapornike in paznike in tako so mu zaporniške dni vztrajno podaljševali. A je vendarle dočakal svobodo leta 1987 in začel novo kariero kot boksar z golimi pestmi. Takrat se je tudi preimenoval in prevzel ime znanega ameriškega igralca Charlesa Bronsona. Na prostosti ni zdržal dolgo, za zapahe je prišel že naslednje leto, potem ko so ga obsodili zaradi načrtovanja ropa. Nič ga ni izučilo, začel je pretepati paznike in sojetnike, jih ugrabljati in nasploh je veljal za izrazito nasilnega, tako da so mu znova in znova podaljševali leta za zapahi. Vmes je bil nekajkrat tudi na psihiatričnem zdravljenju, hkrati pa je postal dovolj razvpit, da so o njem snemali dokumentarce, nanizanke in filme ter pisali knjige. Knjige o sebi je pisal tudi sam, še bolj pa je postal znan po svojih slikarskih podvigih. Serijo 200 risbic so leta 2014 na dražbi prodali za neverjetnih 30.000 funtov. V tej slikarski fazi se je preimenoval in prevzel ime španskega slikarja Salvadorja Dalija, tako da je uradno zdaj Charles Arthur Salvador.

Po zaporu s kopjem v roki

V svoji nasilni zaporniški karieri je že leta 1975 sojetnika napadel z vrčkom za pivo, nakar je tri dni protestiral na strehi zapora. Leta 1994 je za talca vzel knjižničarja in od vodstva zapora kot odkupnino zahteval napihljivo lutko, helikopter in skodelico čaja. Pet let kasneje je imel kar 44 ur za talca zaporniškega učitelja. Med tem časom je korakal po zaporniškem hodniku s kopjem v roki in prepeval Yellow Submarine skupine Beatles. Sodišče je bilo po tistem neizprosno, obsodilo ga je na dosmrtno ječo. Med sojenjem se je opisal kot »zlobni človek«, povsem mirno pa je opisal, kako je v svoji zaporniški karieri ugrabil 11 talcev, med drugimi direktorja zapora, zdravnika, osebje in lastnega odvetnika.

Senat za izrek pogojnega izpusta naj bi o njegovi usodi odločal v prvi polovici marca.