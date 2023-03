V prvi seriji so vladale precej spremenljive razmere. Nekatere skakalke so imele pomoč vetra v prsi, številne druge pa so imele močan veter v hrbet z nižjih zaletnih mest.

Branilka zlate kolajne z zadnjih dveh SP Lundby je dobro izkoristila razmere in skočila 139,5 m, a komaj pristala. Točkovno se je z njo izenačila Kanadčanka Loutitt s pet metrov krajšim skokom.

Klinec, danes najdaljša v poskusni seriji, je skočila 117 m in za morebitno kolajno zaostaja 10,5 točke. V finalu bosta od Slovenk nastopili še Nika Križnar (109,4) in Maja Vtič (101,6).

Križnar se po odličnih skokih na treningu na tekmi ni znašla z močnim vetrom v hrbet in bo v drugi seriji napadla s 15. mesta.

Vtič je v prvi seriji skočila 116,5 m in zasedla 22. mesto.

V finale se ni uvrstila Nika Prevc (72,2). S 103,5 m dolgim skokom je zasedla zadnje, 40. mesto.