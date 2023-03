Kot so sporočili iz podjetja, bodo morali najstniki za uporabo aplikacije po časovni omejitvi 60 minut vnesti posebno geslo, mlajšim od 13 let pa bodo morali geslo za sprostitev dodatnih 30 minut uporabe vnesti starši ali skrbniki.

Če je mladim uporaba TikToka omogočen prek družinskega računa, bodo lahko starši za otroka najdaljši čas uporabe aplikacije nastavili tudi za določen dan v tednu.

Kitajska različica aplikacije, imenovana Douyin, mlajšim od 14 let že postavlja omejitev uporabe na 40 minut dnevno, hkrati pa je za njih nedostopna med 22. uro zvečer in 6. uro zjutraj.

Po poročanju AFP nova funkcija, ki jo uvaja TikTok, dopolnjuje obstoječe možnosti za nadzor časa, preživetega pred mobilnimi zasloni, hkrati pa bodo lahko mladi omenjeno časovno omejitev še vedno preklicali ali jo zaobšli z laganjem o svoji starosti, kot je to mogoče na drugih podobnih platformah.

TikTok se sicer že dlje časa sooča s kritikami zaradi velike količine časa, ki ga otroci, stari od štirih do 18 let, porabijo za brskanje po kratkih videoposnetkih, objavljenih na aplikaciji.

Nedavna študija aplikacije za starševski nadzor Qustodio je pokazala, da so mladoletniki lani na TikToku v povprečju preživeli eno uro in 47 minut na dan.

TikTok, ki je v lasti kitajskega tehnološkega velikana ByteDance, je v zadnjem času postal politična tarča zaradi pomislekov nekaterih držav, da se lahko aplikacija uporablja za vohunjenje in propagando s strani kitajskih oblasti.

Zaradi omenjenih bojazni se je več vlad in institucij v zadnjih dneh in tednih odločilo za prepoved uporabe aplikacije. Kanadska vlada je uporabo aplikacije prepovedala na vladnih telefonih in drugih napravah. Podobno odločitev sta prejšnji teden sprejela Evropska komisija in generalni sekretariat Sveta. K odstranitvi aplikacije s službenih mobilnih naprav pa je v torek poslance in osebje pozval tudi danski parlament.