Čeprav se finančnim ministrom skupine G20 pretekli teden zaradi nesoglasij s Kitajsko glede vojne v Ukrajini ni uspelo dogovoriti o skupni izjavi, pa je Washington tokrat optimističen, da bo večina članic na zasedanju obsodila rusko invazijo na Ukrajino.

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je danes pred prihodom v New Delhi sporočil, da se na zasedanju skupine G20 ne bo sestal z ruskim in kitajskim kolegom. »Če bi bila Rusija resnično pripravljena sodelovati v smiselni diplomaciji, potrebni za končanje agresije v Ukrajini, bi si seveda prvi prizadevali za sodelovanje,« je še dodal.

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov, ki je v New Delhi prispel že v torek, pa je pred srečanjem izpostavil dobre odnose z Indijo in poudaril, da Rusija - tako kot Indija - ne sprejema neokolonialnih praks, enostranskih sankcij, groženj in izsiljevanja ter drugih pritiskov Zahoda.

»Združuje nas trdna zavezanost oblikovanju bolj pravičnega in demokratičnega sveta. Uničujoča politika ZDA in njihovih zaveznikov pa je svet že postavila na rob katastrofe,« je še dodal.

Indija, gostiteljica srečanja G20, je v kočljivem položaju, saj je skupaj z Zahodom zaskrbljena glede naraščajočega vpliva in globalne moči Kitajske, hkrati pa je v veliki meri odvisna od Rusije pri dobavi vojaške opreme. Prav tako je od začetka ruske invazije Ukrajine, ki je New Delhi ni neposredno obsodil, okrepila dobavo ruske nafte.