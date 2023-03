Protestniki, ki so na Trg republike prišli s slovenskimi zastavami, so ob glasbeni spremljavi in z napisi na transparentih sporočali, da želijo dostojne pokojnine. Obenem je bilo opaziti tudi transparente, ki so se nanašali na razmere na Radioteleviziji Slovenija (RTVS), kot so Ugrabljena RTV in Odstavite Urbanijo (v. d. direktorja Televizije Slovenija op. a.). Nekateri pa so s transparenti Zloraba upokojencev protestu tudi nasprotovali. Med njimi je prišlo tudi do nekaj prerivanja, posredovati je morala policija.

Pobudnik iniciative Glas upokojencev, ki je organizirala shod, sicer nekdanji tržiški župan in nekdanji poslanec SDS Pavel Rupar, je v nagovoru ocenil, da je udeležencev protesta kar 28.000, nato pa udeležence protesta prosil za molitev za vse bolnike in tiste v domovih za upokojence, ki se protesta niso mogli udeležiti.

Protestniki med drugim zahtevajo takojšen 20-odstotni dvig pokojni, ki so nižje od 1000 evrov, in 15-odstotni dvig pokojnin v višini od 1000 do 1500 evrov. Najnižja mesečna pokojnina naj bo 750 evrov, povprečna neto pokojnina pa 75 odstotkov povprečne plače v Sloveniji, menijo.

Zahtevajo tudi, naj se v ustavo vpišeta pravici do 13. pokojnine in do letnega dodatka v višini ene upokojenčeve pokojnine. Plačilo dodatnega zdravstvenega zavarovanja naj za tiste z manj kot 1000 evri pokojnine prevzame država. Država naj bi v skladu z njihovimi zahtevami upokojencem plačala tudi rtv-prispevek. Svoje zahteve so zapisali v zakonski predlog, pod katerega so podpise zbirali tudi na shodu. Po Ruparjevih besedah pa naj bi ga še danes podprtega s potrebnimi podpisi odnesli v vložišče DZ.

V nagovorih so izpostavili še, da so mnogi delali v tovarnah, železarnah in rudnikih, danes pa se počutijo nepotrebni in komaj živijo človeka vrednega življenja. Izpostavili so tudi, da so siti delitev »na janšiste in golobove«, ker želijo živeti v miru in kot prijatelji. Kljub nekaterim transparentom, ki so pozivali k odstopu vlade, pa je Rupar poudaril, da se niso zbrali zato, da bi rušili vlado.

Na današnji shod so med drugim povabili premiera Roberta Goloba, ministra za delo Luko Mesca, generalnega direktorja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Marijana Papeža, predsednika Zveze društev upokojencev Slovenije (Zdus) Janeza Sušnika in direktorico Inštituta 8. marec Niko Kovač.

Rupar je v nagovoru izpostavil, da nikogar od vabljenih na shod ni bilo. Premierju Golobu je v imenu protestnikov sporočil, da zahtevajo pokojnine, ki so usklajene z inflacijo. »Sramotni dvig pokojnin za 5,2 odstotka je vaš poraz in naša stiska,« je dejal. Ob tem pa izpostavil še, da je vlada te dni dvignila socialne transferje za 10 odstotkov. »Nam pa to ne pripada?« se je vprašal.

Zdus se je sicer od protestov distanciral in opozarjal na nerealne zahteve. Izrazili so tudi razočaranje nad odločitvijo RTVS, da bo današnji shod prenašala v živo. »S tako sprejeto odločitvijo je zgolj dokazala, kako pomembna je depolitizacija javne televizijske hiše in celotnega RTVS,« je zapisal Sušnik.

Na Televiziji Slovenija so sicer v prenosu navedli, da se je vodstvo televizije odločilo, da bodo prenašali vse pomembnejše javne shode in proteste, ki pa morajo biti organizirani v skladu z zakonodajo.

Nov shod je Rupar napovedal za čez mesec dni.