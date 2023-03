Potem ko je ustavno sodišče sredi februarja odločilo, da je bilo 30-odstotno znižanje plač državnim tožilcem v času epidemije covida-19 v neskladju z ustavo, je zdaj tožilcem pritrdilo tudi delovno in socialno sodišče.

»Prve sodbe zaradi znižanja tožilskih plač so izdane. Delovno in socialno sodišče je v celoti ugodilo tožbenim zahtevkom posameznih tožilcev, kar je bilo po odločbi ustavnega sodišča pričakovano,« poudarja Valenčič, ki se je tudi sam odločil za delovni spor. Ob tem je spomnil, da so v društvu državnih tožilcev že ob sprejetju omenjenega ukrepa opozarjali na njegovo neustavnost.

Kot pravijo na vrhovnem državnem tožilstvu bo razlika iz naslova začasno znižane plače povrnjena vsem tožilcem, zato jim ni treba vlagati zahtevkov za povračilo. Strošek za državno tožilstvo bo okvirno 450.000 evrov bruto, denar pa bo na računih predvidoma v marcu ali v aprilu.

Začasno znižanje plač državnim tožilcem za 30 odstotkov od 11. aprila 2020 do 31. maja 2020 je bil eden od ukrepov, ki jih je v okviru interventnih ukrepov za zajezitev epidemije covida-19 in omilitev njenih posledic sprejela država spomladi leta 2020.

Temu so ostro nasprotovali v društvu državnih tožilcev, kjer so že aprila 2020 na ustavno sodišče naslovili pobudo za presojo ustavnosti protikoronskega zakona v delu, ki začasno znižuje plače tožilcem, vendar je ustavno sodišče njihovo pobudo zavrglo. Ocenilo je namreč, da lahko funkcionar prikrajšanje pri plači uveljavlja pri delodajalcu oz. v delovnem sporu, pobuda za presojo ustavnosti pa se lahko vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev.

Ko so začeli tožilci vlagati tožbe na delovnem sodišču, je zahtevo za presojo interventne zakonodaje ustavnemu sodišču podalo tudi Delovno in socialno sodišče v Ljubljani. Ustavno sodišče je odločilo, da je bilo znižanje plač državnim tožilcem med epidemijo v neskladju z ustavo.