Kot je na predstavitvi knjig povedal avtor zgodb o Medu in Pujsiju Sebastijan Pregelj, o malih dveh junakih piše spontano, a hkrati z željo, da bi bile zgodbice iz vsakdanjega življenja poučne in hudomušne obenem. Po besedah ilustratorja Igorja Šinkovca avtor uporablja zelo subtilen humor, ki mu lahko sledi s podobami. Po prigodah Meda in Pujsija bo zaživela tudi animirana serija, za kar so po besedah likovne urednice Tanje Komadina zametki že v samem besedilu.

Svojo knjigo bo dobil tudi Cicidojev junak Maks, ki sta ga ustvarila Mateja Gomboc in Marjan Manček. Na vprašanje urednice otroškega leposlovja Irene Matko Lukan avtorici, kako je Maks nastal, je ta odgovorila, da je "kar oživel pred njenimi očmi s strahom Grduhom pod posteljo in psičkom Smejčem". Likovna urednica je povedala, da jo vsakič začudi, kako Mančku uspe s tako minimalnimi potezami opisati vsa čustva svojih likov in pri tem pričarati še veliko toplino med junaki.

Tanja Komadina je na predstavitvi nastopila tudi kot ilustratorka slikopisov z naslovom Muca gre po svetu, ki jih je napisal Žiga Kosec, sicer urednik Cicibana. Po avtorjevih besedah za slikopise veljajo podobna pravila kot za poezijo: »Vsaka beseda mora biti na pravem mestu, da se ne poruši ritem branja,« je pojasnil. Irena Matko Lukan je opozorila še na pomembno vlogo ilustratorke pri slikopisih, saj mora biti vsaka sličica zelo jasna, da jo otrok zlahka prepozna. Kot je še povedala urednica, so črke v slikopisu prilagojene tudi za otroke, ki imajo težave z disleksijo.

V zbirko Deteljica so - poleg vseh predstavljenih knjig razen slikopisov - uvrstili tudi pesniško zbirko za najmlajše Kdo je bil tu Barbare Gregorič Gorenc z ilustracijami Ane Zavadlav. Pesmi spremljajo dečka, ki se srečuje z različnimi bitji, pri čemer ni čisto jasna meja med realnim in domišljijskim svetom, je povedala Irena Matko Lukan. Tanja Komadina je dejala, da ji je bil izziv z minimalističnim slogom, obenem odločnim in nežnim, interpretirati svet avtoričine poezije.

Vinko Möderndorfer je ob slikanici Muca Greta v živo predstavil tudi istoimensko glavno junakinjo, s katero sta bila, kot se je pošalil, dokler se ga ni naveličala, odličen par. Ker mu je veliko stvari »povedala«, se je odločil, da bo njeno življenjsko zgodbo prelil na papir. Kot je poudaril, si mačke same izberejo človeka in ne obratno, da se ne bi kdo slepil, je opozoril. Slikanico je ilustrirala Bojana Dimitrovska, ki je tudi velika ljubiteljica mačk in ima z njimi podobne izkušnje kot Möderndorfer.