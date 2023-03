Posamezniki, ki so se obrnili na klicni center, so operaterjem po njegovih besedah postavljali tudi vprašanja glede delovanja ambulant za osebe brez izbranega zdravnika, nekateri so iskali ginekologa, nekaj klicateljev pa je zanimalo tudi, kako priti do drugih klicnih centrov, na primer klicnega centra Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Največ ljudi, ki so se obrnili na klicni center, prihaja iz ljubljanske regije, kar je po njegovi oceni verjetno povezano z velikostjo te regije, sicer pa klici prihajajo z vse Slovenije.

»Gre za zelo konkretna vprašanja, ki zahtevajo konkretne odgovore, ki zahtevajo vpoglede v različne javno dostopne baze,« je pojasnil Pustatičnik. Po njegovih besedah vpogledi v različne baze, denimo baze Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, operaterjem vzamejo nekaj časa, zato pogovor s klicateljem v povprečju traja več kot pet minut.

Ob začetku delovanja klicnega centra je bilo zato za pogovor z operaterjem treba nekoliko počakati, po dobri uri delovanja pa se je čakalna vrsta bistveno zmanjšala.

Da je zanimanje veliko, kaže tudi podatek, da je na številko klicnega centra 080 18 01 po torkovi novinarski konferenci ministrstva za zdravje, kjer so napovedali vzpostavitev centra, poklicalo 60 ljudi, ki jih je odzivnik sicer obvestil, da klicni center z delovanjem začne danes.

V času snemanja izjave, nekaj po 13. uri, je za pomoč uporabnikom skrbelo 13 operaterjev, kasneje pa bodo dnevno število operaterjev prilagajali glede na potrebe. Operaterji so zaposleni Telekoma Slovenije, kjer klicni center zagotavljajo za naročnika ministrstvo za zdravje.

Na vprašanje, kako je potekalo usposabljanje operaterjev, je Pustatičnik pojasnil, da ima Telekom Slovenije veliko izkušenj s tovrstnimi klicnimi centri. Izobraževanje operaterjev za ta projekt, pri katerem so pomagali predstavniki ministrstva, je potekalo v torek.

Klicni center bo obratoval ob delavnikih med 9. in 16. uro, dosegljiv pa bo na telefonski številki 080 18 01. Klicni center bo med drugim namenjen pomoči ljudem pri iskanju osebnega zdravnika in pri iskanju ambulant za neopredeljene.

Klicni center bo namenjen uporabnikom, ki imajo težave pri klicih v zdravstvene domove, ki ne uspejo pridobiti informacij o naročanju na pregled ali pa informacij o ambulantah za neopredeljene zavarovane osebe.

S pomočjo klicnega centra pa posameznik ne bo mogel denimo naročiti recepta ali e-napotnice, je v torek poudaril minister za zdravje Danijel Bešič Loredan.

Klicni center bo po njegovih besedah od ljudi hkrati zbiral podatke o tem, kam so klicali in kdo se ni javil na telefon, torej na kateri točki sistem ne deluje.