»Peter Prevc je po padcu pri zavesti in se normalno pogovarja. Odpeljali so ga bolnišnico, kjer ga bodo pregledali,« so zapisali pri SZS. Več informacij o stanju nekdanjega zmagovalca svetovnega pokala bodo podali v nadaljevanju dneva.

Prevc je eden od šesterice slovenskih skakalcev, ki se danes borijo za nastop v četrtkovih kvalifikacijah. V drugi seriji je na najvišji točki takoj po odskoku izgubil nadzor nad smučmi in pri 70 m trdo treščil ob podlago na skakalnici. Za zdaj še ni jasno, kaj je bil razlog za padec.

Kvalifikacije za petkovo posamično tekmo bodo sicer na sporedu v četrtek ob 17.30.

Urša Bogataj začasno prekinja kariero

Smučarska skakalka Urša Bogataj pa je v Planici sporočila, da začasno prekinja športno kariero, je danes poročal spletni medijski portal RTV Slovenije. »Imam strgano križno vez. Ne morem govoriti, kdaj se bom vrnila na skakalnice. Potrebujem nekaj časa zase, da premislim in pretehtam vse skupaj, potem pa bom videla,« je v ekskluzivni izjavi za TV Slovenija povedala Urša Bogataj. Na vprašanje, ali je v igri tudi upokojitev, je odgovorila: »Ena od možnosti je tudi konec kariere. Potrebujem nekaj časa zase, zavedam se, da se bom morala odločiti.«

Tekmovalka iz Briš pri Polhovem Gradcu, ki bo 7. marca dopolnila 28 let, je na velikih tekmovanjih osvojila še srebrno medaljo na ekipni tekmi na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu 2021. V svetovnem pokalu je zmagala na treh posamičnih tekmah, še trikrat pa je bila najboljša na ekipnih tekmah.

Članico SSK Ilirija so skozi kariero spremljale težave s poškodbami. Leta 2019 je na slovenskem pokalu na srednji napravi v Planici ob doskoku padla in strgala prednjo križno vez desnega kolena. Potreben je bil operativni poseg, zaradi dolgotrajne rehabilitacije je počivala sedem mesecev. Druga večja poškodba se ji je primerila na novoletni dan, ko je padla na Ljubnem. Takrat si je poškodovala stranske in sprednje križne vezi na levem kolenu.

Bogatajeva sodi v izjemno družbo olimpijskih šampionov. Le štirje slovenski športniki so na olimpijskih igrah osvojili vsaj dve zlati medalji. Ob Urši Bogataj so to še alpska smučarka Tina Maze ter telovadca Leon Štukelj in Miro Cerar.