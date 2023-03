Konec julija lani so črpali vodo iz reke Unice na Postojnskem in tovornjaki s cisternami so jo vozili v vodarno Rižanskega vodovoda v Cepkih pri Dekanih. Vojaki, gasilci in avtoprevozniki so skupno opravili več kot 3300 prevozov, projekt pa je stal približno 700.000 evrov. (Foto: Luka Cjuha)