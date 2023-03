Nedeljski dnevnik: Mira Milavec, Karitasova humanitarna delavka: Pomoč pripeljejo v vsako ukrajinsko vas

Mira Milavec je Slovenka v Ukrajini, ki zaradi sodelovanja v skupnosti Marijinega dela že več let živi v Kijevu. Že od nekdaj jo žene, da človeku priskoči na pomoč, je pojasnila. Najprej se je ukvarjala z mladimi, potem so želeli tam pomagati mamam in otrokom, ki skušajo ubežati družinskemu nasilju. Marca lani bi morali tako odpreti prvo varno hišo. Toda nekaj dni pred tem so na osrednjo Ukrajino padle prve rakete. Čez noč sta se njeno življenje in poslanstvo spremenili. To je torej pogovor z osebo, ki na prvo mesto postavlja pomoč drugim, in človekoljubko, ki je prvo leto vojne preživela v Ukrajini.