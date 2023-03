»Poskus režima v Kijevu, da bi izvedli obsežen napad z brezpilotnimi letalniki na objekte na Krimskem polotoku, je bil preprečen,« je danes v izjavi zapisalo rusko obrambno ministrstvo in dodalo, da so šest dronov sestrelili, še štiri pa so onesposobili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Oblasti v Moskvi so sicer v zadnjih dneh večkrat obtožile Kijev tudi za napade z droni na civilno infrastrukturo na ruskem ozemlju v bližini meje z Ukrajino, o katerih so med drugim poročali v regiji Krasnodar, republiki Adigeja, v Brjansku in v okrožju Kolomna, približno 110 kilometrov jugovzhodno od Moskve.

Svetovalec ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak je ob tem danes na Twitterju zapisal, da »Ukrajina ne napada ruskega ozemlja, temveč vodi obrambno vojno za deokupacijo vseh svojih ozemelj. To je aksiom«. »V Rusiji se krepi panika in procesi dezintegracije, kar se kaže v povečanem številu notranjih napadov neidentificiranih letečih predmetov na infrastrukturne objekte,« je dodal Podoljak. Iz Kremlja so nato sporočili, da njegovemu zanikanju ukrajinskih napadov ne verjamejo.

Od začetka ruske invazije na Ukrajino februarja lani so bili kraji in infrastruktura v ruskih regijah, ki mejijo na Ukrajino, večkrat tarča napadov, zlasti z brezpilotnimi letalniki, ki jih je Moskva pripisala ukrajinski vojski.