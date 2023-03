Bryantovi so avgusta lani prisodili približno 16 milijonov evrov odškodnine zaradi objave nazornih fotografij s kraja nesreče, v kateri je umrlo vseh osem potnikov na krovu in pilot, med njimi tudi nekdanji zvezdnik severnoameriške košarkarske lige NBA in njegova 13-letna hčerka. Bryantova vdova je nato dosegla novo poravnavo, ki vključuje prej pridobljeno odškodnino 16 milijonov evrov in pokriva morebitne prihodnje terjatve hčera 20-letne Natalie, šestletne Bianke in triletne Capri.

»Današnji dan označuje uspešen zaključek pogumne bitke gospe Bryant, ko bodo odgovarjali tisti, ki so bili vpleteni v grozljivo vedenje. Borila se je za svojega moža, hčer in vse tiste v skupnosti, katerih družinski člani pokojnih so doživeli podobno nespoštovanje. Upamo, da bosta njena zmaga na sodišču in poravnava končali to prakso,« je v izjavi za javnost dejal odvetnik Bryantove Luis Li.

Del odškodnine bo darovala športni fundaciji

Bryantova je na sodišču v Los Angelesu obtožila policijo in reševalce, ki so prvi prispeli na kraj moževe nesreče, da so z objavo nazornih fotografij helikopterske nesreče vdrli v zasebnost njene družine in preostalih žrtev. Od takrat je živela v strahu, da bo na fotografije naletela vsakič, ko bo odprla družbena omrežja, je pojasnila v enem od pričanj na sodišču.

Že po lanski sodni zmagi se je Bryant zavezala, da bo nedoločen znesek iz odškodnine darovala športni fundaciji Mamba in Mambacita, ki jo je ustanovila skupaj s pokojnim možem za pomoč mladim športnikom, ki prihajajo iz družin s težkimi socialnimi razmerami.

Christopher Chester, čigar žena Sarah in 13-letna hči Payton sta prav tako umrli v nesreči 26. januarja 2020, se je ločeno poravnal z okrožjem LA za skoraj 20 milijonov dolarjev (18,8 milijona evrov), so ameriškim medijem v torek povedali odvetniki, je poročal britanski BBC. V ameriški zvezni državi Kaliforniji so po nesreči sprejeli zakonodajo, ki prvim reševalnim ekipam prepoveduje nepooblaščeno fotografiranje ljudi, ki umrejo na kraju nesreče ali zločina.

Helikopter Sikorsky S-76B, v katerem je bil Bryant, je strmoglavil na pobočje zunaj kraja Calabasas. Ob vzletu je bila megla, tamkajšnja lokalna policija pa je zaradi slabega vremena takrat prizemljila vse svoje helikopterje.