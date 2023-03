Pehotna bojna vozila tipa borsuk, ki jih izdeluje poljski proizvajalec orožja Huta Stalowa Wola (HSW), naj bi nadomestila vozila BMP-1 iz sovjetskega obdobja, ki jih poljska vojska še vedno uporablja.

Blaszczak je na torkovi slovesnosti ob podpisu pogodbe na sedežu HSW povedal, da bodo prvi štirje borsuki dobavljeni do konca leta, poroča poljska tiskovna agencija PAP. »Upam, da bo poljska vojska kmalu opremljena z novimi vozili,« je dodal.

Premier Mateusz Morawiecki je nakup že prej oznanil na Twitterju z zapisom: »Poljakom zagotavljamo varnost.« Blaszczak je ob tem za televizijsko postajo TVP Info povedal, da je to naročilo največji projekt poljske obrambne industrije doslej.

Poleg pehotnih bojnih vozil bodo kupili še izvidniška vozila, vozila za poveljevanje, za medicinsko oskrbo, za tehnično podporo in za odkrivanje kontaminacije, so napovedali na poljskem obrambnem ministrstvu.

Naročilo je del obsežne posodobitve in modernizacije poljske vojske, ki po Blaszczakovih besedah poteka »zelo hitro«. Poljska je v zadnjem času naznanila obsežne nakupe strelnega orožja in havbic domačih proizvajalcev, podpisala pogodbe z ZDA za tanke abrams in raketomete himars ter z Južno Korejo za havbice, tanke in lahka bojna letala.