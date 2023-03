Skupina, ki spada med najpomembnejše predstavnike progresivnega rocka, je po pisanju časnika na albumu združila tako veličino kot nelagodje, The Dark Side of the Moon, zelo produkt svojega časa, pa je postal eden najbolje prodajanih albumov vseh časov.

The Dark Side Of The Moon je osmi studijski album skupine Pink Floyd, izšel je 1. marca 1973. Material za album so Pink Floyd posneli v letih 1972 in 1973 v EMI studiih, zdaj Abbey Road studii, v Londonu. Ikonični ovitek albuma, ki prikazuje prizmo in lom svetlobe, je zasnoval Storm Thorgerson iz Hipgnosisa, narisal pa George Hardie. Po vsem svetu so album The Dark Side Of The Moon prodali v več kot 50 milijonih izvodov, je objavljeno na spletni strani pinkfloyd.com.

Album The Dark Side of the Moon govori o vsakdanjih stvareh, kot so čas, pohlep, prepiri, potovanja, duševne bolezni in smrt. Številni oboževalci skupine imajo po navedbah spletne enciklopedije Wikipedija ta album za najboljšega, presegajoč celo album The Wall. Velja za mejnik v rock glasbi, saj kljub takrat nerazširjeni zvrsti vsebuje pesmi, ki so primerne za radio (npr. Money, Time, Us and Them, Brain Damage/Eclipse) in jih sestavljajo tudi eterične zvočne tehnike.

Nekateri kritiki album označujejo kot ločitveno točko med klasičnim blues rockom in novodobno elektronsko glasbo. Delo od paralelnih albumov med drugim ločujejo tudi lažja besedila in glasba. Pri nastanku albuma so sodelovali vsi takratni člani skupine: David Gilmour, Nick Mason, Roger Waters in Richard Wright.

Uspeh albuma The Dark Side Of The Moon je spodbudil ambicije skupine Pink Floyd in njenega vodje Rogerja Watersa, ki vse od takrat koncertira po arenah in stadionih.

79-letni Waters je trenutno na svoji »prvi poslovilni turneji«, med katero bo med drugim imel od 27. marca do 1. aprila koncerte v Milanu, 21. ter 28. in 29. aprila v Bologni in 23. aprila v Budimpešti, je razvidno iz sporeda turneje, objavljenega na spletni strani rogerwaters.com.

Ameriška kongresna knjižnica je leta 2013 album The Dark Side of the Moon uvrstila v nacionalni register posnetkov.