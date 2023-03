Enotedenski rok za oddajo vlog prek spletne aplikacije se je iztekel v torek ob 12. uri, upravičenci pa imajo na podlagi zakona po pojasnilih Spirita možnost vlogo tudi umakniti. Rok za to se izteče 8. marca ob 12. uri, tudi umik pa je možen le prek uporabe Spiritove aplikacije, vzpostavljene za izvajanje pomoči gospodarstvu zaradi energetske draginje.

Po časovnici, predvideni v zakonu, bo prvo izplačilo izvedeno do vključno 31. marca za prvo letošnje četrtletje, naslednja izplačila za obdobje od aprila do decembra pa se bodo izvajala mesečno do 30. v mesecu za tekoči mesec.

Izplačilo bo v višini 80 odstotkov višine pomoči za posamezno izplačilo. Upravičenec je za vsak mesec upravičenega obdobja upravičen do ene dvanajstine ocenjene višine pomoči celotnega upravičenega obdobja.

Za izplačila v obdobju od 1. julija do 31. decembra se bo upošteval korekcijski postopek, tako da bo v 2024 izveden proračun. Do 28. februarja prihodnje leto bodo upravičencem izplačana tudi zadržana sredstva v višini 20 odstotkov višine pomoči oziroma razlika do skupne višine pomoči, do katere so upravičeni.

Ukrep pomoči gospodarstvu zaradi energetske draginje predvideva pet vrst pomoči, ki se razlikujejo predvsem v odstotku sofinanciranja upravičenih stroškov in najvišji višini subvencije na upravičenca. Skupno je za subvencije na voljo 650 milijonov evrov.

Upravičenci so gospodarske družbe in samostojni podjetniki, gospodarsko interesna združenja, zadruge, gospodarske zbornice, sindikati, zasebna društva ter zasebni zavodi, ki so bili registrirani za opravljanje gospodarske dejavnosti do vključno 30. novembra 2021.

Ob izpolnjevanju pogojev lahko prejmejo subvencijo za stroške nakupa električne energije, zemeljskega plina in tehnološke pare. Višina subvencije znaša med 40 in 80 odstotki upravičenih stroškov in je odvisna od vrste pomoči.

Začasni ukrep pomoči za področje gospodarstva je prinesel zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize, ki je bil sprejet decembra lani, konec januarja pa je DZ sprejel novelo, po kateri do pomoči ne bodo več upravičeni tisti subjekti iz vrst mikro, malih in srednjih podjetij, ki imajo od 1. januarja regulirane cene elektrike. Regulirana cena velja tudi za gospodinjstva in male poslovne odjemalce.