55-letni Schlapp je poročen in ima pet otrok, neimenovani republikanski operativec pa ga obtožuje, da ga je oktobra lani v Georgii spolno nadlegoval. Schlapp obtožbe zanika, njegova organizacija pa jih pripisuje političnim sovražnikom - levici in medijem.

Schlapp je ena vodilnih osebnosti gibanja bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki se bo konference, ki bo potekala od danes do sobote, udeležil.

Pridejo tudi drugi znani desničarji, kot je ustvarjalka teorij zarot, kongresnica iz Georgie Marjory Taylor Green, pa tudi neuspela kandidatka za guvernerko Arizone Kari Lake, ki tako kot Trump poraza ne priznava in vlaga tožbe na sodiščih, kjer doživlja poraz za porazom. Prišla bo tudi predsedniška kandidatka Nikki Haley, ki velja za zmerno republikanko.

Več drugih je medtem udeležbo odpovedalo. Med njimi so bivši predsednik ZDA Mike Pence, verjetni predsedniški kandidat, guverner Floride Ron DeSantis ter predsednik predstavniškega doma kongresa Kevin McCarthy. Ne bo niti predsednice republikanske stranke Ronne McDaniel, medtem ko se vodja senatnih republikancev Mitch McConnel konferenci ne udeležuje že zadnjih nekaj let, ker ga Trumpovi podporniki redno izžvižgajo.

Časnik Washington Post poroča, da so težave tudi s prodajo vstopnic, sponzorstvo je odpovedala televizija Fox News. Schlapp ima težave z osipom osebja že od leta 2021 zaradi tako imenovane "toksične delovne kulture", ki vključuje rasizem, seksizem, nesramnosti, kričanje, preklinjanje in podobno.

Nekdanja direktorica komunikacij je odšla po tistem, ko je kolega prijavila, da daje rasistične izjave in je sovražen do žensk, vodstvo pa ni ukrepalo. Cpac je poročanje Washington Posta označil za lažne novice in ga obtožil, da nadleguje zaposlene.

Matt Schlapp se je že na prejšnjem delovnem mestu pri podjetju Koch Industries soočal z obtožbami, da je nesramen do sodelavcev, med drugim zaradi verbalnih napadov na istospolno usmerjene. Po drugi strani pa je dovolil sodelovanje homoseksualnih skupin in posameznikov v Cpac in v medijih brani transspolne osebe.

Cpac je imel lani dogodke v šestih tujih državah, med drugim na Madžarskem, kjer je bil glavna zvezda premier Viktor Orban, čigar vlada je dogodek tudi obilno financirala. Washington Post poroča, da z milijonom evrov.

Junijska konferenca v Braziliji je gostila Eduarda Bolsonara, sina bivšega brazilskega predsednika Jairja Bolsonara. Ta po napadu svojih privržencev na vladna poslopja po porazu na volitvah ostaja na Floridi in se še vedno ni vrnil v domovino, ki jo je zapustil konec lanskega leta. Tudi Jair Bolsonaro prihaja v Maryland.