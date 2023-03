Kandidat laburistične stranke Peter Obi je po podatkih volilne komisije prejel 25 odstotkov glasov.

Več kot 93 milijonov volivcev je v soboto odločalo med 18 kandidati za predsednika, za zmago v prvem krogu pa je bila potrebna navadna večina vseh oddanih glasov in 25 odstotkov glasov v dveh tretjinah od 36 nigerijskih zveznih držav.

»Tekmece pozivam, naj se povežejo. Imamo samo to državo,« je po razglasitvi izidov Tinubu sporočil opoziciji. »To je država, ki jo moramo zgraditi skupaj in ponovno sestaviti razbite koščke. Delati moramo enotno,« je še dejal.

Več opozicijskih strank - med njimi PDP in Laburistična stranka - je že pred objavo rezultatov opozarjalo na volilne goljufije in množične manipulacije izidov. PDP in laburisti so zato v torek pozvali k razveljavitvi volitev. Opozicija APC očita goljufije zaradi zamud pri štetju glasov in velikih napak pri elektronskem prenosu rezultatov. Več opazovalcev je sicer izrazilo zaskrbljenost zaradi preglednosti glasovanja.

Stranka APC kritike zavrača, opoziciji pa očita, da želi spodkopati demokracijo, ker se zaveda, da je na volitvah izgubila.

Novega nigerijskega predsednika čaka zahtevna naloga, saj najbolj naseljeno afriško državo z 216 milijoni prebivalcev pestijo šibko gospodarstvo z visoko inflacijo in brezposelnostjo, velika revščina ter nasilje oboroženih skupin.

Tinubu je bil v preteklosti računovodja, senator in guverner Lagosa. V volilni kampanji je 70-letnik obljubil, da bo posodobil nigerijsko javno infrastrukturo. Osnovni objekti, denimo povezani z oskrbo z vodo ali javna stanovanja, so po navedbah nemške tiskovne agencije dpa v slabem stanju.

Tinubu bo na predsedniškem stolčku nasledil 80-letnega Muhammaduja Buharija, ki v skladu z nigerijsko zakonodajo po dveh zaporednih mandatih ni smel znova kandidirati za položaj.