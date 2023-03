Winnipeg je podjetneje začel tekmo. V prvi tretjini je povedel z 2:0, potem ko je oba gola dosegel Josh Morrissey.

Že na začetku druge tretjine se je izkazal kapetan gostov. Kopitar je na 1:2 znižal ob moštveni premoči na ledu po le 26 sekundah druge tretjine.

Domači so nato povišali na 3:1. A je znova udaril slovenski hokejist, ki je v razmaku manj kot dveh minut dosegel kar dva gola, za 2:3 in prvo izenačenje 3:3, in sicer v 30. in 31. minuti tekme.

V drugi tretjini je padlo kar šest golov. Winnipeg je tretjino končal z vodstvom 5:3. A je znova zablestel Kopitar, ki je na 4:5 znižal v drugi minuti zadnje tretjine. Zadnji gol v rednem delu tekme je dosegel Kopitarjev soigralec Gabe Villardi štiri minute in šest sekund pred koncem za 5:5.

O zmagovalcu so odločali kazenski streli. Najbolj zbran je bil Adrian Kempe, ki je bil edini uspešen izvajalec kazenskega strela za zmago kraljev v Canada Life Centru.

Kopitar je prišel do svoje druge tekme s štirimi goli v karieri v 17 sezonah v ligi NHL. Izenačil je svoj rekord po številu golov na eni tekmi. Pred tekmo v Winnipegu mu je takšen podvig uspel 22. marca 2018, ko so kralji Colorado Avalanche premagali s 7:1. Kopitar je pri 35 letih vpisal karierno 44. tekmo, na kateri je zabil več golov.

»Imel je vročo roko. Karkoli je ustrelil, je bila priložnost,« je bil navdušen trener Los Angelesa Todd McLellan.

»Ne samo, da je dosegel štiri gole, ampak bi jih verjetno lahko dosegel šest, tako da smo res veseli zanj. Res je bil odličen vodja, ko je stopil v ospredje in nas popeljal skozi, ko ni kazalo najbolje. Veliko drugih fantov mu je sledilo.«

»To je bila velika zmaga,« je dejal Kopitar. »Očitno sem vesel, da lahko prispevam in pokažem značaj na tekmi takrat, ko nam ni šlo, da smo se vrnili in na koncu zmagali v kazenskih strelih. To sta dve zelo veliki točki za nas.«

Kopitar je po tekmi govoril tudi o tem, kako se jim je uspelo vrniti po zaostanku: »Seveda, da bi bili najraje v položaju, ko imamo prednost, a včasih moraš priti od zadaj, da zmagaš, in to je dober občutek.«

Tekma je od igralcev terjala veliko moči: »Vedeli smo, da gre za telesno zelo dobro pripravljeno ekipo, ko je v tem delu leta vsaka tekma pomembna. Vsi igrajo po svojih najboljših močeh, igrajo fizično z veliko čustev in morali smo jim biti kos.«

Zasedba iz Kalifornije je z zmago naredila odločilni korak za prevzem mesta vodilne ekipe pacifiške skupine. Tako Vegas Golden Knigts, ki na zadnji februarski dan ni igral, kot LA Kings imajo na vrhu tihomorske divizije enako število točk, 76, ob tem, da so kralji odigrali dve tekmi več.

Zlati vitezi in kralji imajo največ točk na zahodu. Dallas Stars ima na tretjem mestu točko manj.

Kralji imajo do konca rednega dela sezone na sporedu še natanko 20 tekem.

Kopitar je drugi najboljši strelec kraljev v tej sezoni. Vsega skupaj je zbral 57 točk, od tega 24 golov in 33 asistenc. Boljši od Hrušičana je pri kraljih le Kevin Fiala s 64 točkami (21 goli, 43 asistencami).

Vroči ostajajo Boston Bruins. Vodilna ekipa vzhoda ima z 99 točkami najboljši izkupiček v ligi NHL. Kosmatinci so za osmo zmago po vrsti po podaljšku v gosteh premagali Calgary Flames s 4:3.