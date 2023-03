Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 4, na Primorskem do 10 stopinj Celzija. V četrtek bo pretežno oblačno, rahle padavine bodo popoldne postopno ponehale. Burja na Primorskem bo slabela, tam se bo popoldne delno zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 2, na Goriškem in ob morju okoli 6, najvišje dnevne od 1 do 5, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes bo na Primorskem pihala zmerna do močna burja. Na izpostavljenih mestih bo v sunkih dosegala hitrost nad 100 kilometrov na uro. Ponoči bo začela slabeti.

Obeti: V petek bo v zahodni Sloveniji delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. V soboto bo povečini sončno. Ponekod po nižinah bo zjutraj kratkotrajna megla.

Vremenska slika: Nad zahodnim Sredozemljem in severnim Sredozemljem je ciklonsko območje. Od vzhoda priteka k nam malo manj hladen in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno oblačno. Občasno bodo padavine, ki bodo do večera zajele večino sosednjih pokrajin. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna do močna burja. V četrtek bo oblačno, padavine bodo popoldne povsod ponehale. V krajih zahodno od nas in ob severnem Jadranu se bo delno zjasnilo. Burja bo slabela.

Biovreme: V sredo in četrtek bodo vremensko občutljivi spet imeli značilne vremensko pogojene težave.