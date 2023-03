Vlaka sta trčila malo pred polnočjo, ko je potniški vlak s približno 350 potniki potoval iz Aten proti Solunu, tovorni pa v nasprotni smeri. Po trčenju se je več vagonov iztirilo. Oba vlaka sta popolnoma uničena. Na videoposnetkih, ki jih je predvajala lokalna televizija, je videti več razbitih vagonov.

Dveh vagonov sploh ni več

Po trčenju je v potniškem vlaku izbruhnil požar, je za grško državno radiotelevizijo ERT povedal eden od preživelih. »Nastal je kaos in neverjeten hrup,« je dodal.

Na prizorišče so napotili približno 150 gasilcev in 40 reševalnih vozil. Pri odstranjevanju razbitin in obračanju prevrnjenih vagonov sodelujejo tudi žerjavi.

Reševalne službe so sporočile, da so najmanj 32 ljudi našli mrtvih, izmed 85 poškodovanih jih je trenutno 53 v bolnišnici. Nadaljujejo se prizadevanja za rešitev tistih, ki ostajajo ujeti, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Število smrtnih žrtev bo verjetno zelo visoko,« je za grško televizijo Skai dejal guverner regije Tesalija Kostas Agorastos in dodal, da prvih dveh vagonov sploh ni več.

»V svojem življenju nisem še nikoli videl česa takega. Tragično je. Še po petih urah smo našli nova trupla,« je po poročanju AFP dejal eden od reševalcev. Večino potnikov so sicer že uspeli spraviti na varno.

Prevračanje vagonov in požar

Pretreseni potniki, ki so nesrečo preživeli, opisujejo dogajanje ob trčenju. »Slišali smo velik pok,« je za tiskovno agencijo Reuters povedal Stergios Minenis. »Bilo je grozljivih deset sekund. Preobračali smo se v vagonu, dokler nismo obtičali na boku,« je dodal. Opisal je še, da je nato zavladala panika, med prevračanjem vagona pa je izbruhnil požar. Sam se je iz vlaka rešil tako, da je iz vagona skočil okoli dva metra globoko.

»Ljudje so začeli razbijati okna, da bi prišli iz vagonov, kričali so. Bila je popolna panika,« je eden od potnikov povedal za televizijo Skai. Drugi mladenič je za lokalni novičarski portal ThessToday dejal, da je »še vedno v šoku«. »Slišali smo potnike, ki so kričali na pomoč,« je dodal.

Vlak je bil poln študentov, ki so potovali med Atenami in Solunom. Po besedah župana mesta Tempe Jorgosa Manolisa so se vračali na univerzo po podaljšanem koncu tedna zaradi državnega praznika v Grčiji.

Številni od železniške družbe zahtevajo pojasnila. Po nesreči so aretirali železniškega uradnika, odgovornega za progo, je poročala ERT.

Nesreča se je zgodila na progi, ki povezuje Atene in Solun in je bila v zadnjih letih posodobljena. Kljub temu so bile po navedbah grškega sindikata strojevodij na njej velike težave z električnim usklajevanjem nadzora prometa.