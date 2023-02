Slovenske smučarske skakalke z zvrhano mero optimizma pričakujejo današnjo tekmo na veliki skakalnici. Nika Križnar je bila dopoldne najboljša v dveh serijah za trening, popoldne je bila druga v poskusni seriji, medtem ko je kvalifikacije končala na 13. mestu. »Do kvalifikacij ni bilo slabega skoka, nato pa je bilo le vprašanje časa, kdaj bom naredila veliko napako s točnostjo odskoka. Upam, da sem s tem izkoristila bonus napak. Zdaj bo na tekmi treba pokazati vrhunske skoke s pristankom v telemark. Če ne bi bila optimistka, sploh ne bi šla na tekmo, ki jo že nestrpno čakam. Najhujša tekmica bom sama sebi. Želim si kakšno takšno zlato snežinko, kakršne ima Katharina Althaus že tri,« je razlagala Nika Križnar. Dodatno energijo ji je dal prihod sostanovalke v sobi Urše Bogataj, s katero pred tekmo tudi zapojeta kakšno po domače. »Nikoli si nisem mislila, da bom na tej skakalnici uživala, potem ko sem v preteklosti vseskozi pristajala v isti luknji pri 125 metrih. Ko sem se sprostila, je šlo lepo preko 130 metrov,« je dodala Križnarjeva.

Ema Klinec je bila za trening druga in četrta, v kvalifikacijah pa s petim mestom najboljša Slovenka: »Vsi skoki so bili zelo lepi. Na tej skakalnici imam že veliko vrhunskih skokov, dobro jo poznam, a še vedno bo treba na tekmi narediti dober skok.« Maja Vtič (31. mesto) je po doskoku začutila bolečine v kolenu, Nika Prevc (36. mesto) pa je zaostala za pričakovanji, ker je imela znova težave zaradi preveč agresivnosti v počepu. »Veliko bolj sem zadovoljen s treningom dopoldne, medtem ko je bilo popoldne v kvalifikacijah spet nekaj izsiljevanja. Morda je to celo dobro, da dekleta ne bodo preveč evforična in se bodo znala umiriti. Glede na skoke Križnarjeve in Klinčeve lahko gremo v boj za najvišja mesta, a lahko se zgodi marsikaj. V kvalifikacijah so bili za zadnjo tretjino tekmovalk pogoji z vetrom v hrbet težji,« je menil glavni trener slovenske vrste Zoran Zupančič, ki je dodal, da kljub kolajni na tekmi mešanih ekip ni nič bolj sproščen. Potem ko je trikratna svetovna prvakinja iz Planice, Nemka Katharina Althaus, izpustila dopoldanski trening, je bila popoldne najboljša v poskusnem skoku in kvalifikacijah, zato je prva favoritinja za še četrto zlato kolajno.

Izidi kvalifikacij na veliki skakalnici za ženske: 1. Altahus (Nem) 122,2 (129), 2. Loutitt (Kan) 115,7 (128,5), 3. Lundby (Nor) 114,9 (131), 4. Pinkelnig (Avs) 111,5 (123,5), 5. Klinec 108,4 (122), 13. Križnar 98 (119,45), 31. Vtič 73,1 (110,5), 36. Prevc (vse Slo) 69,6 (103,5). x