V edini včerajšnji končni odločitvi na svetovnem prvenstvu so na snežnem stadionu v Planici za dobro vzdušje poskrbeli skandinavski navijači, ki jih je bilo še nekaj več kot v prvem tednu. Zato pa spet ni bilo prav veliko domačih ljubiteljev smučarskega teka, česar smo na tekaških prireditvah v Sloveniji že vajeni.

Morda bi jih bilo kaj več, če bi se slovenske tekačice lahko vmešale v boj za najvišja mesta, česar pa, kljub temu da je Eva Urevc v letošnji sezoni zelo napredovala tudi na razdalji, realno ni bilo pričakovati. Pri prvem vmesnem času je bila 27-letna tekačica iz Gorij še osma, nato pa se je vse bolj oddaljevala od želene uvrstitve med prvo deseterico. Na koncu je bila dvajseta, kar je bilo dve mesti slabše od Anamarije Lampič predlani v Oberstdorfu. Najboljša uvrstitev na desetkilometrski razdalji na svetovnih prvenstvih ostaja sedmo mesto Petre Majdič, ki je bila v dolini Fiemme pred nekaj več kot dvajsetimi leti sedma. Vendar v klasični tehniki.

»Uvrstitev med deseterico je bila tiha želja, bolj realna je bila uvrstitev med prvih 15. Če bi začela nekoliko z rezervo, bi bila morda lahko malenkost boljša, vendar sem se odločila, da bom tvegala, kajti to je bil edini način, da naredim še kaj več. Tekma se je začela lomiti v drugem delu proge in očitno je bil to moj maksimum,« je svoj nastop komentirala Eva Urevc, za katero je bil to že četrti nastop v Planici. Najverjetneje tudi predzadnji, saj v soboto na najdaljši ženski preizkušnji, na 30 kilometrov v klasični tehniki, ne bo nastopila. To pomeni, da jo čaka le še nastop v štafetni tekmi, ki bo jutri. Do svojega najboljšega posamičnega rezultata na svetovnih prvenstvih je prišla štiri leta mlajša Anja Mandeljc, ki je bila v Oberstdorfu 47., v Planici je rezultat izboljšala za 18 mest: »Včeraj sem imela težave s prehladom, tako da nisem popolnoma zdrava, zato sem s svojim nastopom toliko bolj zadovoljna, kajti želela sem si priti med prvih 30.« Med 112 tekačicami sta bili na startu še dve slovenski predstavnici. Neža Žerjav je tekmo končala na 49. mestu, Anita Klemenčič pa na 56. mestu.

Že pred startom je bilo jasno, da bomo v tej disciplini dobili novo svetovno prvakinjo. Norvežanka Therese Johaug, ki je bila najboljša predlani v Oberstdorfu in pred štirimi leti tudi v Seefeldu, je sicer že od prvega dneva tekmovanj v Planici, vendar le v vlogi sokomentatorke norveške televizije in v pričakovanju naraščaja. Ob njeni odsotnosti sta bili favoritinji za njeno naslednico Švedinji Ebba Andersson in Frida Karlsson, ki sta bili v Planici prva in druga v skiatlonu. Toda načrte jima je prekrižala Američanka Jessie Diggins, ki je imela v cilju 14 sekund prednosti pred večno drugo Karlssonovo, za katero je bila to že peta srebrna kolajna na SP, in še 5,5 sekunde več pred Anderssonovo. Obe sta bili druga in tretja že predlani. »Že pred tekmo sem se dobro počutila, čutila sem tudi, da sem v formi, a v boju za najvišja mesta potrebuješ tudi dobro pripravljene smuči. To sem imela in tudi ekipi, ki je trdo delala, se lahko zahvalim, da sem prišla do zlate kolajne. Na koncu nisem več čutila svojih nog, ampak zame je to normalno,« je po svoji prvi posamični kolajni in prvi za ZDA v tekmah na razdaljo povedala 31-letnica iz St. Paula v ameriški zvezi državi Minnesota. Ima tudi zlato kolajno z ekipnega sprinta pred desetimi leti v Val di Fiemmeju, v tej disciplini pa je slavila tudi pred petimi leti na olimpijskih igrah v Pjongčangu.