Moralna načela Jankovića in Goloba

Včeraj so na Obali stavkale sobarice hotela Bernardin, ki jih želi lastnik, Sava Turizem, poslej najemati prek zunanje agencije. Pravzaprav jih želi najemati prek agencije država, ki je večinska lastnica hotelov. Kar pomeni, da je vlada Roberta Goloba potrdila ta ukrep. In to kljub temu, da imajo v vladi koalicijskega partnerja, Levico, ki se že leta zavzema, da bi to obliko dela popolnoma izkoreninili, kar je vladajoča koalicija celo obljubljala v svojih programskih smernicah. Premier se je na to gladko požvižgal, ne glede na to, kako glasno v javnosti outsourcingu nasprotujejo celo ministri koalicijske partnerice. Tako pač pleše vladna koalicija – po taktih Roberta Goloba.