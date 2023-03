Po načelnem pristanku srbskega predsednika Aleksandra Vučića in kosovskega premierja Albina Kurtija na francosko-nemški načrt, ki nosi uradni naslov Predlog EU – sporazum o poti k normalizaciji med Kosovom in Srbijo, so se doma na oba politika usule kritike opozicije, da sta pristala na slab dokument, ki pa še čaka na njun podpis. Osnovnemu delu sporazuma z enajstimi členi je namreč dodan aneks, ki govori o načinu uresničevanja zapisanega, tu pa se je spet zataknilo, zato bo v prihodnjih tednih vnovič na delu leteča diplomacija z upanjem EU in ZDA, da dogovor dosežejo do sredine marca.

O priznanju tako in drugače

Štiri opozicijske stranke v Srbiji zahtevajo Vučićev odstop in trdijo, da je izdal nacionalne interese. Bivši srbski predsednik Boris Tadić je zapisal, da bi imeli že nasilne demonstracije, če bi na tak dokument pristal on, in da tega ne bi storil. Vučićev tekmec na lanskih predsedniških volitvah Zdravko Ponoš trdi, da bo Kosovo s sporazumom dobilo vse, kar potrebuje, tudi dejansko priznanje, da je neodvisno.

V Prištini podpredsednica glavne opozicijske Demokratične stranke Kosova Vljora Citaku pravi, da se je Bela hiša pred nekaj leti zavzela za dialog s ciljem doseči vseobsegajoči sporazum z medsebojnim uradnim priznanjem v središču, »avanturistično ravnanje« kosovskega premierja pa da je v zadnjega pol leta prineslo dokument, ki na priznanje ni osredotočen.

Tudi namestnik pomočnika ameriškega zunanjega ministra Gabriel Escobar, ki je pristojen za politiko do zahodnega Balkana, je včeraj dejal, da medsebojno priznanje ni cilj tega dokumenta.

Objavili besedilo

Po ponedeljkovih pogovorih so v Bruslju tudi objavili besedilo sporazuma, aneks pa ostaja zaupen.

Prva točka sporazuma določa, da bosta državi medsebojno priznali dokumente in nacionalne simbole, vključno s potnimi listi, diplomami, registrskimi tablicami in carinskimi pečati. Drugi člen govori o tem, da bodo obe strani vodila načela listine OZN, zlasti tista o suvereni enakosti vseh držav ter spoštovanju neodvisnosti, avtonomije in ozemeljske celovitosti. Zaradi tega na Vučića letijo očitki, da Srbija dejansko priznava Kosovo. Tu je še četrti člen, v katerem piše, da Srbija ne bo nasprotovala članstvu Kosova v nobeni mednarodni organizaciji.

Sedmi člen govori o zagotovitvi primerne ravni samouprave za Srbe na Kosovu. Izrecno torej ne omenja nastanka skupnosti srbskih občin, kar je prva zahteva Vučića. Isti člen govori tudi o zaščiti srbske verske in kulturne dediščine.

Osmi člen govori o vzpostavitvi stalnih predstavništev ene države v drugi, deveti o paketu evropske finančne podpore, deseti pa o ustanovitvi odbora pod vodstvom EU, ki bo bedel nad uresničevanjem sporazuma. V tem členu tudi piše, da vsi doslej sklenjeni sporazumi med državama v okviru dialoga, ki teče od leta 2011, ostajajo veljavni in zavezujoči. Sem sodi tudi bruseljski sporazum iz leta 2013, s katerim je Kosovo pristalo na ustanovitev skupnosti srbskih občin, kar je po besedah Escobarja »pravno zavezujoča mednarodna dolžnost« Prištine.

150 dni za uresničitev?

Zadnji, enajsti člen pa navaja, da bosta strani spoštovali priloženi aneks, ki govori o načrtu uresničitve sporazuma. Nekdanji srbski minister za Kosovo in Metohijo v času Tadića, Goran Bogdanović, pravi, da je imel vpogled v aneks in da ta določa uresničitev sporazuma v 150 dneh po podpisu, je dejal za N1. Prvi korak bi storili petnajst dni po podpisu s predstavitvijo načrta oblikovanja skupnosti srbskih občin na Kosovu, pogajanja o tem pa bi morali končati v 150 dneh. Dotlej bi že uveljavili vse preostale člene. Povzetek aneksa z enakimi roki je že prej objavila kosovska televizija TV Dukagjini.

Borrell je dejal, da se bodo s Kurtijem in Vučićem spet srečali 18. marca v Severni Makedoniji, ko bosta očitno pod pritiskom, da dosežeta dogovor o aneksu in sporazum podpišeta. Borrell je dejal, da pričakuje postavitev pike na i še pred vrhom voditeljev EU 23. in 24. marca, ki bodo na mizo dobili poročilo o doseženem.

*** Borrell je dejal, da pričakuje postavitev pike na i pri potrjevanju sporazuma še pred vrhom voditeljev EU 23. in 24. marca, ki bodo na mizo dobili poročilo o doseženem.