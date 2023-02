Pristojni urad znotraj Bele hiše je vladne agencije pozval, naj v 30 dneh z IT-naprav, ki so v njihovi lasti ali upravljanju, odstranijo in onemogočijo namestitev TikToka, hkrati pa preprečijo mobilni promet med napravami in aplikacijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prepoved uporabe TikToka ne velja za podjetja, ki niso povezana z ameriško vlado, in za milijone državljanov.

Ob tem Ameriška zveza za državljanske svoboščine (American Civil Liberties Union - ACLU) opozarja, da nedavno sprejeti zakon daje podlago za to, da bi TikTok v državi »dejansko prepovedali«. »Kongres ne sme cenzurirati celotnih platform in Američanom odvzeti njihove ustavne pravice do svobode govora,« so opozorili v organizaciji.

TikTok, ki je v lasti kitajskega tehnološkega velikana ByteDance, je v zadnjem času postal politična tarča zaradi pomislekov nekaterih držav, da se lahko aplikacija uporablja za vohunjenje in propagando s strani kitajskih oblasti.

Kitajsko zunanje ministrstvo je v odzivu izrazilo nasprotovanje odločitvi Bele hiše. »Napačni praksi, s katero ZDA posplošujejo koncept nacionalne varnosti, zlorabljajo državno moč in nerazumno zatirajo podjetja iz drugih držav, odločno nasprotujemo,« je danes dejal tiskovni predstavnik ministrstva Mao Ning.

Zakon, ki ga je prejšnji mesec podpisal ameriški predsednik Joe Biden, prepoveduje uporabo TikToka na vladnih napravah. Prav tako prepoveduje uporabo te aplikacije v predstavniškem domu in senatu. V luči domnevnega kitajskega vohunjenja namreč v ZDA narašča zaskrbljenost zaradi zagotavljanja nacionalne varnosti.

Zaradi strahu pred tem, kakšen dostop imajo kitajske oblasti do podatkov uporabnikov TikToka, pa se je v ponedeljek za prepoved uporabe aplikacije na vladnih telefonih in drugih naprav odločila tudi kanadska vlada.

Podobno odločitev je prejšnji teden sprejela Evropska komisija. Kot je pojasnila tiskovna predstavnica komisije Sonja Gospodinova, so se za ukrep odločili, da bi povečali kibernetsko varnost komisije. »Ukrep je namenjen zaščiti komisije pred kibernetskimi grožnjami,« je povedala in dodala, da gre za začasen ukrep. Uslužbence so pozvali, naj to storijo čim prej oz. najkasneje do 15. marca.

Prepoved uporabe so pozneje sprejeli tudi na Generalnem sekretariatu Sveta, ki nudi podporo pri delu Sveta EU in Evropskega sveta, v okviru katerih se srečujejo predstavniki držav članic, so sporočili viri pri EU.

Poslanci in uradniki Evropskega parlamenta pa so bili danes po elektronski pošti obveščeni, da morajo do 20. marca s službenih naprav, kot so mobilni telefoni in tablični računalniki, odstraniti TikTok, je potrdil tiskovni predstavnik parlamenta.

Zadnji poziv glede prepovedi uporabe prihaja s strani danskega parlamenta. Ta je danes poslance in celotno osebje parlamenta pozval k odstranitvi aplikacije s službenih mobilnih naprav, s čimer je sledil priporočilom državnega centra za kibernetsko varnost. »Pri uporabi TikToka obstaja nevarnost vohunjenja, zato se temu primerno prilagajamo,« je povedal tiskovni predstavnik parlamenta Soren Gade.

Do navedenih prepovedi uporabe aplikacije prihaja po tistem, ko je podjetje novembra lani priznalo, da je na sedežu podjetja mogoče dostopati do osebnih podatkov uporabnikov po vsem svetu. Priznanje je sledilo razkritju ameriške revije Forbes, da naj bi se aplikacija uporabljala za vohunjenje za novinarji.

TikTok je sicer večkrat zavrnil obtožbe o predaji podatkov kitajskim oblastem. Ob tem je zagotovil, da tako v Evropi kot v ZDA ustanavlja centre za lokalno hrambo podatkov, in obljubil, da bodo omejili dostop zaposlenih do teh podatkov.

Prepovedi njegove uporabe pa medtem niso ustavile rasti podjetja. TikTok je z več kot milijardo aktivnih uporabnikov šesta najbolj uporabljana družbena platforma na svetu. Čeprav zaostaja za Facebookom, WhatsAppom in Instagramom, pa jih hkrati prekaša pri številu mlajših uporabnikov.