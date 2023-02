Planica 2023: Kako je pohlep ugonobil ugledno športno prireditev

Na eni strani vrhunsko organiziran spektakel, ki mu hvalnice pojejo tekmovalne ekipe in medijske hiše z vsega sveta, na drugi strani prazne navijaške tribune in hudo razočaranje ob zasoljenih cenah. Vse to je nordijsko svetovno prvenstvo v Planici. Dejstvo je​, da organizatorji zgodovinske in težko ponovljive prireditve v naši državi cilja pod Ponce pripeljati 200.000 obiskovalcev ne bodo dosegli. Kje se je zataknilo? Razloge vpleteni v planiško dogajanje vidijo zelo različno.