V naši redakciji natančnega odgovora sicer nimamo, a Franca smo potolažili, da letos ne gre najbolje niti večnemu tekmecu Jesenic Olimpiji, ki je v avstrijski ligi ICE osvojila komaj predzadnje mesto. Za podrobnejša vprašanja pa smo navijača Jesenic, ki se v sezoni 2023/24 niso prijavile ne v ligo​ ICE ne alpsko ligo, usmerili k županu Kranja Matjažu Rakovcu, predsedniku hokejske zveze, ki našemu športu obljublja svetlo prihodnost.

Ta del našega odgovora je bralca z Jesenic povsem razkuril: »Ne morete me pošiljati za odgovore k človeku, ki je odgovoren za propad slovenskega vaterpola in ki ima hokej zgolj za svojo privatno brezplačno potovalno agencijo. Pa še odkar je župan Kranja, je nogometni klub Triglav sramotno spravil na rob tretje lige.«

No, no, gospod Franc, ne tako ostro, ljubezen do vašega kluba vam je povsem zmešala glavo. Sicer pa: vaterpolo se počasi pobira, kot vedno se bodo pobrali tudi jeseniški hokejisti in ne bi se čudili, če bi celo nogometaši kranjskega Triglava čudežno ostali v drugi ligi.