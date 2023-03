Takrat naj bi čevljarji, kovači in drugi rokodelci, predvsem v krajih na Gorenjskem, prenehali delati ob umetni svetlobi. Po ljudskem izročilu pa se na ta dan »ptički ženijo«, zato je praznik povezan tudi z zaljubljenci. Do 16. stoletja, ko je veljal stari julijanski koledar, je sv. Gregor godoval na prvi pomladni dan ob spomladanskem enakonočju. S tem, ko so leta 1582 spremenili koledarski sistem iz julijanskega v gregorjevega, se je gregorjevo premaknilo nazaj, zato ga zdaj praznujemo 12. marca. Novo razdelitev leta je vpeljal papež Gregor XIII. in v avstrijskem cesarstvu je koledar začel veljati leta 1584. Po legendi je sv. Gregor kot dojenček do rokodelca – mlinarja – priplaval v lesenem predmetu po vodi.

Šego spuščanja luči po vodi so poznali marsikje v Evropi in širše v svetu, v več krajih na Bavarskem, v Švici, na vzhodu Francije, na Češkem, v Makedoniji in drugje. Opredeljevali so jo kot šego, ki je sodila v pomladni čas, zaznamovale pa so jo sveče, smola, slama, trske in drugo, kar so ljudje na deskah spustili po vodi. V Makedoniji so na primer po Ohridskem jezeru spuščali prižgane sveče, ki so jih dali na majhne deske, da jih je veter odnesel daleč proč od obale. Na predvečer sv. Gregorja so običaj poznali v Gérardmerju na severovzhodnem delu Francije, v Grenoblu pa so čolničke s svečami po vodi spustili 25. marca.

Ponekod po Gorenjskem in v okolici Ljubljane se na predvečer gregorjevega spuščajo gregorčki – hiške, cerkvice, barčice in drugi predmeti, v katerih je luč, ki jo daje sveča ali ogenj, ki s tem naznanja prihod dela leta, ko je sonce dovolj dolgo na obzorju, da rokodelcem ni treba več delati ob luči. Izraz gregorčki, s katerimi so označeni predmeti, ki jih ljudje spuščajo po vodi na predvečer goda, se je uveljavil v zadnji tretjini 20. stoletja.

Najbolj znani kraji na Gorenjskem, kjer je tradicija še posebej živa, so Tržič, Kropa, Kamna Gorica in Železniki. Tržič leži ob sotočju Tržiške Bistrice in Mošenika, kjer so se razvile številne obrti, še posebej čevljarska, drugje po Gorenjskem pa tudi krojaška, šiviljska in kovaška.

Prizorišča, kjer se spuščajo gregorčki, so vedno ob rekah, potokih, rakah ali drugih vodah, na primer bajerjih. Na srečo ta običaj marsikje negujejo oziroma obujajo, ponekod so ta datum prepoznali kot pomemben dogodek v okviru turistične ponudbe, zato vabila na praznovanje in spuščanje gregorčkov po vodi najdemo na vsako leto številnejših krajevnih spletnih straneh.

Tržič

Tržiška šega »Vuč u vodo« nedvomno spada med najlepše in najtežje pričakovane dogodke v koledarskem letu. Gre za večstoletni tržiški običaj, ki je v preteklosti živel med domačimi čevljarji. Na ta dan so namreč v svojih delavnicah prenehali delati pri luči. Čevljarski vajenci so svoje mojstre prosili za dovoljenje izdelati hišice med »šihtom« – delovnim dnem. Vsak vajenec je zgrabil najbližji »camboh« – pehar ali košaro, ga napolnil z oblanci, vse skupaj pomešal z močnim lepilom, zažgal in pehar spustil po vodi.

Ker čevljarskih vajencev v Tržiču ni več, to šego obujajo otroci tržiških vrtcev in šol. Prihodnji četrtek bo tako ob 16. uri v prostorih Ljudske univerze Tržič delavnica Gregorjeve lučke, dve uri kasneje pa bodo odprli v galeriji Atrij razstavo Vračanje k tradiciji: Kako so šuštarji dali vuč u vodo?. V soboto bo ob 15.30 v Kulturnem centru Tržič lutkovna predstava, med 16. uro in 17.30 bo v Kurnikovi hiši delavnica peke ptičkov iz testa, v Kulturnem centru Tržič pa delavnica izdelave gregorčkov. Ob 18.50, na predvečer gregorjevega, pa se bodo zbrali na brežini Tržiške Bistrice in spustili hišice po vodi.

Kropa, Kamna Gorica in Ljubljana

V Kropi in Kamni Gorici pod Jelovico v Lipniški dolini bodo tudi letos s spuščanjem barčic ob mraku 11. marca pozdravili pomlad. Barčice, ki jih bodo vrgli v vodo, so pravzaprav hišice, cerkvice, fužinice, kozolci in tudi prave umetniške stvaritve iz papirja, kartona, lesa. Vsem je skupno, da jih razsvetljujejo sveče. V Kropi in Kamni Gorici so poznane kot barčice, v drugih krajih kot gregorčki. V Kropi bodo otroci spuščali barčice na bajerju nekdanje spodnje fužine, v Kamni Gorici pa po enem od številnih vodnih kanalov v središču vasi.

Na predvečer svetega Gregorja bo tudi letos popoldne in zvečer živahno in pisano v Eipprovi ulici v Trnovem. Med 12. in 20. uro bodo otroci s starši po Gradaščici spustili različno oblikovane ladjice s svečkami, poimenovane barčice svetega Gregorja ali gregorčki. Pred dogodkom bo več delavnic, na katerih bodo izdelovali gregorčke, pa tudi nekatere aktivnosti za ekološko ozaveščanje, na primer čiščenje struge in bregov Gradaščice, medtem ko bo po prireditvi organizator plavajoče ladjice pred izlivom Gradaščice v Ljubljanico polovil. Dan pred gregorjevim, 11. marca, pa boste lahko ob 10. uri gregorčke izdelovali po projekciji Ptičjih prigod v Kinodvoru.

Vrhnika in Kranj

Na Vrhniki boste lahko 11. marca v Starem malnu od 13. ure dalje ustvarjali ladjice iz vejic, debel in drugih materialov, ki jih ponuja narava. Poskrbljeno bo za topel čaj in nekaj sladkega. Ob 17.30 se boste starši in otroci lahko pridružili osrednjemu dogajanju med Dobovičnikovo in Staro cesto, kjer boste gregorčke spustili v vodo. Druženje ob potoku Bela bo popestril koncert vrhniške skupine Bigband, za pogostitev pa bodo poskrbele predstavnice Društva kmečkih in podeželskih žena, ki bodo na stojnici ponudile raznovrstne domače dobrote.

V Kranju bodo gregorčke spustili po reki Kokri ob 18. uri. Tudi v Kranju bo delavnica za izdelovanje gregorčkov, in sicer v Kranjski hiši in v Kricah Kracah ob 16. uri. Tudi v Kranju bodo gregorčke po spuščanju ulovili v mrežo in jih pobrali iz reke s pomočjo kranjskih gasilcev.