Osemindvajsetletno hongkonško manekenko in vplivnico Abby Choi so nazadnje videli živo prejšnji torek, kot pogrešano so jo prijavili dan pozneje, ko ni prišla v šolo po otroka. Policija jo je dva dni intenzivno iskala, v petek pa v hiši na skrajnem severu dela mesta našla njeno razkosano truplo. Vsaj nekaj delov. Nogi sta bili v hladilniku, po tleh raztresene žrtvine kreditne kartice, osebna izkaznica in nekaj kosov oblačil. V hiši so preiskovalci našli še električno žago, mesoreznico in kuhinjsko sekirico pa tudi dolge plastične črne plašče, rokavice, ščitnike za obraz ter dva velika lonca z ostanki človeškega tkiva. Po pisanju lokalnih medijev je bil prostor videti kot klavnica.

Prijeli so ga tik pred pobegom

S pomočjo slednih psov in brezpilotnikov so, da bi našli še preostale dele trupla, preiskali širše območje, vključujoč pokopališče in kanalizacijske jaške. Našli niso ničesar. Nadaljnja analiza je pokazala, da so bili v prej omenjenih loncih biološke sledi pogrešane. »V dveh loncih juhe smo našli ostanke lobanje s posameznimi lasmi, nekaj reber in nekaj drugih bioloških sledi. Zraven je plavala še redkev,« je javnosti razkril policijski inšpektor Alan Chung. Lonca iz nerjavečega jekla sta bila polna tekočine, po vrhu katere je plavala strnjena maščoba. Zato je tudi trajalo nekaj časa, da so ugotovili, kaj je v njiju. »Forenziki so bili jasni, da se na kraju dogodka ni dalo opravljati nobenih analiz. Da bi zavarovali dokaze, smo zato lonca odpeljali s seboj na preiskave v nadzorovanem okolju,« je pojasnil. Trupa in rok še niso našli.

Osemindvajsetletnico so najverjetneje napadli v kombiju, ki ga je policija že zasegla, v njem pa našla sledi krvi. Iz vozila naj bi jo nezavestno odnesli v prej omenjeno hišo, kjer je najverjetneje umrla zaradi močnega udarca v glavo. Kaj je sledilo, si lahko preiskovalci le predstavljajo. Policija je v nekaj urah po najdbi trupla aretirala tri osumljence, žrtvinega nekdanjega svaka, sicer njenega voznika, ter nekdanjega tasta in taščo. Njenega bivšega moža, 28-letnega Alexa Kwonga, so prijeli dan pozneje na pomolu, tik preden naj bi skušal pobegniti. S seboj naj bi imel več kot 50.000 evrov gotovine in ure prestižnih znamk, vredne vsaj pol milijona evrov. Moške so obtožili umora, žensko oviranja preiskave. Četverica je v priporu. Policija je prepričana, da je bil umor načrtovan, saj so bile stene in okna hiše prekriti s polivinilom, le nekaj tednov prej pa jo je najel nekdanji tast. V primer naj bi bila vpletena še njegova ljubimka, pri kateri se je med begom pred policijo skrival 28-letni Alex. Sodni postopki se bodo nadaljevali maja.

Motiv za umor: denar

Motiv za grozljivi umor naj bi bil denar. Po navedbah policije so bili žrtev in družina bivšega moža v daljšem sporu zaradi financ, šlo naj bi za milijone evrov. Abby in Alex sta se spoznala že med študijem, rodila sta se jima dva otroka, danes stara deset in osem let. Po ločitvi je Abby, ki prihaja iz premožne družine, še vedno skrbela za družino bivšega moža, nastanila jih je v luksuznem, skoraj deset milijonov evrov vrednem stanovanju, ki naj bi ga pred nasilno smrtjo skušala prodati. S tem se družina Kwong očitno ni mogla sprijazniti.

Manekenka in vplivnica je zgolj pred nekaj tedni krasila naslovnico modne revije L' Officiel Monaco, prejšnji mesec pa obiskala modno revijo Elie Saab v Parizu. Njena mednarodna kariera je bila v vzponu. Na instagramu je imela več kot sto tisoč sledilcev, v visoki družbi v domovini je bila izredno priljubljena. Zaslovela je kot modna ikona, medijska osebnost in ena najbolj iskanih vplivnic v industriji. Z novim partnerjem, sinom lastnika priljubljene hongkonške verige rezancev, je imela še dva otroka.