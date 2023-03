V zaporski celici postavil barikado in zakuril

Trije pravosodni policisti so pričali, kako so oktobra 2019 na ljubljanski Povšetovi gasili ogenj v sobi pripornika Nika Starihe in kako so ga iz dima izvlekli. Ob vrata je postavil inventar, da so komaj prišli noter. Sam pa se je ovil v mokra oblačila in čakal ob odprtem oknu.