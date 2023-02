Do 5. marca do polnoči poteka odprto glasovanje za bodečo nežo 2023 na uradni spletni strani »nagrade«, ki jo podeljujeta festival Rdeče zore in uredništvo spletnega portala Spol.si skupaj z zainteresirano javnostjo. Vzporedno bo med 2. in 12. marcem potekal še 24. mednarodni feministični in kvirovski festival Rdeče zore, kjer bodo 7. marca ob 19. uri v Klubu Gromka pred koncertnim večerom omenjeno antinagrado tudi podelili. »Ta nečastni naziv lahko doleti vse, ki javno napadajo, ponižujejo in žalijo druge na podlagi spola, spolne usmerjenosti in/ali spolne identitete. Izmed številnih nominiranih izjav, ki smo jih prejeli prek spletnega obrazca, je delovna skupina presodila, da jih 16 ustreza kriterijem seksističnega govora. Katera pa je tista najbolj bodeča? Odločitev prepuščamo vam,« so zapisali organizatorji.

Letošnji nominiranci seksističnih izjav, ki jih tu ne bomo ponavljali, so radijski voditelj Robert Roškar, poslanec Jonas Žnidaršič, nekdanji poslanec Lojze Peterle, predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar, predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, vlogerka Damjana Bakarič, direktor Muzeja novejše zgodovine Slovenije Jože Dežman, nadškof Stanislav Zore, ravnateljica Waldorfske šole v Ljubljani Simona Pajk, župnik Janez Turinek, športni novinar Dejan Kresnik, urednik MMC RTV Slovenija Igor Pirkovič, nekdanji predsednik državnega sveta Alojz Kovšca, večkrat pravnomočno obsojeni politik Pavel Rupar in predsednik Slovenske nacionalne stranke Zmago Jelinčič. Jelinčič je nominiran za dve svoji izjavi. Namen bodeče neže je vsako leto opozoriti na širjenje seksističnih stališč tistih s pozicij moči in namesto sovražnega govora ter legitimiranja diskriminacij spodbuditi k odprti, pluralni in strpni družbi. Nenazadnje z besedami gradimo svet, v katerem bi radi živeli.

