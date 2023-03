»Iz vsega skupaj smo se veliko naučili,« je bilo mogoče slišati iz ust strokovnega štaba in vodstva Košarkarske zveze Slovenije (KZS) po končanih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo leta 2019 na Kitajskem, ko se izbrani vrsti takratnega selektorja Rada Trifunovića kot evropskemu prvaku ni uspelo prebiti na košarkarski mundial. Izkazalo se je, da to niso bile puhlice, saj je Slovenija od tedaj uspešno zvozila tako kvalifikacije za evropsko kot letošnje svetovno prvenstvo. »To ni samoumevno, nastopa smo si morali izboriti in na to moramo biti ponosni,« je poudaril selektor Aleksander Sekulić, ki ima kar prav. Navsezadnje se na lansko evropsko prvenstvo ni uvrstila Latvija, osmoljenca tokratnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo pa sta svetovni podprvak Argentina in Hrvaška. Turnir najboljših reprezentanc na svetu bo od 25. avgusta do 10. septembra na Filipinih, Japonskem in v Indoneziji. Žreb skupin bo 29. aprila v Manili, že zdaj pa je jasno, da bo Slovenija tekme prvega in drugega dela igrala v Okinavi na Japonskem.

Ponosni na doseženo

Čeprav sta poraza proti Estoniji in Izraelu pustila nekaj grenkega priokusa, so bile kvalifikacije za svetovno prvenstvo za Slovenijo uspešne. Ker si je izbrana vrsta Sekulića napredovanje priborila že po novembrskem ciklu, je lahko selektor tokrat računal na mlajše posameznike, ki so nabrali pomembne izkušnje, nekateri pa pokazali, da gre na njih v prihodnosti resno računati. V prvi vrsti Gregor Glas, tudi Saša Ciani in še kdo. »Nobene slabe volje ni prisotne, saj smo namenoma dali priložnost mladim fantom, ki so se pokazali v dobri luči. Najbolj v oči bode pomanjkanje izkušenj, a nekje jih morajo nabirati. Tokrat je bila za to idealna priložnost. Na obeh tekmah smo imeli priložnost za uspeh, a je bilo preveč nihanj v igri. Predvsem padci so se precej razvlekli, nasprotnika pa sta naše slabe trenutke znala izkoristiti in priti do zmage,« je povedal Aleksander Sekulić.

Slovenski selektor je poudaril, da so pot do preboja na svetovno prvenstvo tlakovali na prvih dveh tekmah kvalifikacij, ko so v Zagrebu ugnali Hrvaško in v Kopru Švedsko. »Takrat smo imeli precej popolno zasedbo in to tudi izkoristili. Spomnim se, kako smo bili lani ob tem času nato poklapani zaradi porazov proti Finski, a smo znali izkoristiti poletje, ko smo imeli na voljo vse najboljše posameznike. Vse skupaj smo potrdili novembra z zmagama proti Izraelu v Tel Avivu in Estoniji v Kopru ter si tako zagotovili vstopnico za svetovno prvenstvo. Za nagrado smo lahko na zadnjih dveh tekmah odpočili nekatere nosilce, ki so venomer prisotni, in dali možnost mladim, ki so pustili srce na igrišču, kar je najbolj pomembno. Smo v družbi najboljših reprezentanc na svetu in na to moramo biti upravičeno ponosni,« je razpredal Sekulić.

Se bo vrnil Kokoškov?

Ko je beseda nanesla na poletje, je selektor ostal skrivnosten. Že na zboru v Ljubljani je dejal, da je vse skupaj v rokah Košarkarske zveze Slovenije, v Kopru pa se je vprašanju o svojem statusu spretno izognil. Ni skrivnost, da vodilnim v KZS dogajanje na evropskem prvenstvu ni bilo po volji. Ne le končni rezultat – Slovenija je v četrtfinalu izpadla proti Poljski – temveč tudi dogajanje zunaj parketa. Sekulić je z načinom izbire potnikov na prvenstvo stare celine porušil harmonijo v moštvu, ki se je zdela idealna. Vse skupaj se je nato odrazilo v Kölnu, ko je po porazu proti BiH med igralci zavrelo, ter nato tudi v Berlinu, kjer je pomanjkanje selektorjeve avtoritete pripeljalo do bledih predstav proti Belgiji v osmini finala in nato še bolj proti Poljski.

Čeprav so iz KZS nemudoma po izpadu z evropskega prvenstva ter nato še ob drugih priložnostih javno podprli Sekulića, je bilo hkrati mogoče ujeti tudi govorice, ki so dobivale zalet in niso potihnile do danes. Trenutni selektor naj bi zaradi kočljivosti situacije odvodil še kvalifikacije za svetovno prvenstvo, nato pa se kljub veljavni pogodbi moral posloviti. Slovenija si še enega podobnega poletja, kot je bilo lansko, z Luko Dončićem enostavno ne sme privoščiti. Najvišje na seznamu želja naj bi bil zlati selektor Igor Kokoškov, ki dobro pozna razmere v reprezentanci in vse nosilce. Kakšna bo končna odločitev KZS, bo znano kmalu. Do svetovnega prvenstva je namreč še manj kot pol leta.