Celjani so s porazom proti Kielu v Nemčiji v prejšnjem krogu (27:39) in z zmago Aalborga proti norveškemu Elverumu (31:24) ostali brez vseh teoretičnih možnosti za napredovanje v osmino finala. Zato bo zanje današnji obračun s šestkratnimi prvaki Danske v zadnjih 14 letih le prestižnega pomena, za Skandinavce pa priložnost za potrditev končnega petega mesta v skupini B in dvoboja s četrtouvrščeno zasedbo iz skupine A (danski GOG Gudme ali romunski Dinamo Bukarešta). Slovenski prvaki so prav s porazom v Aalborgu (32:36) začeli to evropsko sezono, prvi strelec tekme septembra lani pa je bil Mikkel Hansen z desetimi goli brez zgrešenega strela. A 35-letni Hansen je kmalu po januarskem SP, na katerem je Danska tretjič zapored postala svetovni prvak, moral na bolniško, saj je zbolel zaradi stresa, težave pa je imel že ob koncu lanske sezone z vnetjem ven in pljučno embolijo.

Pivovarji so na generalki za Aalborg v nedeljo v Zlatorogu na derbiju slovenske lige premagali Gorenje z 28:22 in si povečali možnosti za osvojitev 26. naslova državnega prvaka. »Bili smo boljši in smo zasluženo zmagali, a do naslova prvaka je še dolga in težka pot. Zaradi napornega ritma tekem doma in v Evropi, ko imamo večinoma po dve tedensko, je pri igralcih že očitna utrujenost, čeprav so telesno vrhunsko pripravljeni. A fantje imajo veliko srce in spet so dokazali, da so na pravi poti,« je po zmagi na 128. savinjsko-šaleškem derbiju ocenil celjski trener Alem Toskić. Premoč njegove ekipe v drugi polovici drugega polčasa tekme s številnimi izključitvami, grobimi prekrški in poškodbami zgovorno potrjujejo tudi besede velenjskega vratarja Matevža Skoka: »Naše glave niso bile prave in tudi če bi igrali tri dni, ne bi premagali Celjanov.«

Trener Toskić lovi četrto zmago

Za letošnje slovo od evropske elite Toskićevo četo čaka Aalborg, ki je bil – tako kot Celjani proti Gorenju – v zadnjem krogu danske lige uspešen proti ekipi Sönderjyske s 34:23.»Aalborg je vrhunska ekipa s številnimi izjemnimi posamezniki in zvezdniki. Čeprav tekma za nas ne odloča o ničemer, bomo na igrišču naredili vse, kar je v naši moči. Verjamem, da bodo gledalci v Zlatorogu spet prišli na svoj račun in da bodo znova uživali,« se nadeja Toskić, ki je v tej evropski sezoni na dosedanjih 13 tekmah desetkrat izgubil in trikrat zmagal.

Komaj 21-letnega prvega celjskega vratarja Gala Gaberška, ki je proti Kielu staknil poškodbo očesa, je proti Gorenju odlično zamenjal le leto starejši Tunizijec Yassine Belkaied. »Ob odlični obrambi je tudi vratar odličen, ob slabi pa je tudi on slab. Odigrali smo odlično tekmo, na kateri smo želeli pokazati, da kljub visokemu porazu v Kielu nismo pozabili igrati vrhunskega rokometa. Bili smo zelo motivirani, tudi zaradi poraza septembra lani proti Gorenju v slovenskem superpokalu. Ker se bomo kmalu spet srečali (15. marca v četrtfinalu slovenskega pokala, op. p.), smo uspešno napovedali, da nas do konca sezone zanimajo le zmage in dvojna domača lovorika,« je odločen Yassine Belkaied, ki je proti Velenjčanom zbral kar 16 obramb.

Tunizijec in soigralci bodo danes odigrali še zadnjo tekmo v Evropi, potem pa se bodo osredotočili le na slovensko ligo in pokal. »Na prvi tekmi v Aalborgu smo izgubili, zato se želimo Dancem maščevati za poraz. Naš cilj je zmagati in se z uspehom posloviti od letošnje lige prvakov. Želimo si, da bi nas gledalci v Zlatorogu znova množično podprli. Kadar igramo doma, vedno uživamo v podpori naših čudovitih navijačev in vedno si želimo zmagati, da bi tako mi kot oni zadovoljni odšli domov,« pravi Belkaied, ki je na nedavnem SP na Poljskem in Švedskem branil za reprezentanco Tunizije in je v Celje prišel pred letošnjo sezono iz portugalskega Sportinga. Današnja tekma v Zlatorogu bo nekaj posebnega tudi za celjskega kapetana Aleksa Vlaha, s 83 goli prvega strelca letošnje lige prvakov. Primorec je nedavno podpisal triletno pogodbo z Aalborgom in se bo kot igralec danskega kluba od sezone 2023/24 dalje danes prvič v neposrednem dvoboju predstavil svojim novim delodajalcem.