Ob teh Janševih besedah se mi samo po sebi postavlja retorično vprašanje: kdaj, če sploh kdaj, se bo našel pravi junak, ki bo dal pravega zajca na raženj in ga spekel do konca? Na ražnju se vrti že več kot trideset let, od leta 1991 naprej, na celi vrsti takšnih in drugačnih ognjev, ki jih je zakuril sam, a spečen še ni in verjetno tudi nikoli ne bo. Saj se vsi še predobro spomnimo teh »ognjev«: trgovina z orožjem (in smrtjo), afera Depala vas, afera Sova, prodaja Mercatorja, afera Patria, afera Trenta, ponarejanje dokumentov, afera zmerjanja novinark s prostitutkami … Bomo tudi tu kdaj dočakali leto bumerangov?

Andrej Šušterič, Proseniško