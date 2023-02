Izračunavanje košarice pomeni, da trgovec nosi dele bremena pritiska na nižanje cen, velikokrat pa ga prenese nazaj na proizvajalce. Na trgu se s tem ukrepom ni zgodilo nič pametnega. Ker nenadoma tudi poreklo ni več pomembno, dejansko lahko prihaja pri izdelkih, pri katerih želijo znižati ceno, do uvoza cenejših. Nikakor ne razumemo, da na ministrstvu ne vidijo tega slabega učinka, ki ga ima ta košarica na domači trg. Želimo si, da je na trgu normalna konkurenca. A v to se je vmešala država. Nimamo prave slike. Kmetijski izdelki so se podražili za 15 odstotkov, košarica pa kaže, da so se pocenili ali pa se cene niso spremenile. Vidimo torej, da je nekaj narobe. Kaže se torej izkrivljeno stanje tako pri poreklu kot tudi pri dejanskih cenah. Finance