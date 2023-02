Dokument sta med vožnjo z vlakom iz Beograda do Ripnja, ki bo tudi del omenjene hitre železniške povezave, podpisala srbski minister za promet in infrastrukturo Goran Vesić in regionalni direktor EIB Alessandro Bragonzi.

Dogodka sta se udeležila tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić in evropski komisar za širitev Oliver Varhelyi.

Kot je ob tem poudaril Vučić, gre za največji obseg nepovratnih sredstev, ki jih je Srbija kadarkoli doslej prejela. »Govorimo o enem največjih projektov, ki se jih je Srbija kadarkoli lotila. Vreden je 2,775 milijarde evrov,» je dejal v nagovoru ob podpisu pogodbe.

S prvim nakazilom bo Srbija financirala gradnjo 17,7 kilometra dolgega odseka hitre železniške proge Stalac-Đunis.

Celotna hitra železniška povezava med Beogradom in Nišem naj bi bila dokončana do leta 2029. Po njej naj bi se letno prepeljalo 2,3 milijona potnikov, vožnja pa bo trajala 100 minut. »Srbija si bo v prihodnjih desetih letih prizadevala postati ne le prva država v regiji, ko gre za železnice, temveč tudi slediti najbolj razvitim evropskim državam na tem področju,« je še izpostavil Vučić in se EU zahvalil za »fantastično darilo«.

Varhelyi pa je dejal, da je podpis današnjega sporazuma o prejemu prve tranše nepovratnih sredstev EU pomemben ne samo za Srbijo ampak za celotno regijo Zahodnega Balkana.

Po njegovih besedah gre za velik razvojni projekt za celotno regijo, ki bi lahko spremenil realnost ljudi, prinesel nova delovna mesta in nujno potrebne naložbe na jug države. Ob tem je še opozoril, da bi morala železniška proga vlakom omogočati vožnje s hitrostjo do 200 kilometrov na uro.