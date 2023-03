Zaposleni v parku so v Hujski loki postavili razlagalno tablo z osnovnimi informacijami o mokrišču in njegovem živem svetu, zavarovanih vrstah in pravilih, kako se na njem vesti. Tam je tudi pojasnjeno, zakaj kronice in zvončki v naravi skoraj nikoli ne rastejo skupaj. V času Praznika kronic, ta bo potekal ves marec, je odprt tudi natečaj za najboljšo fotografijo »Kronice v Arboretumu«. Fotografije pričakujejo na elektronskem naslovu fotonatecaj@arboretum.si. Obiskovalce nagovarjajo, naj posnetke objavljajo tudi na družbenih omrežjih, kjer jih označijo s ključnikom #praznikkronic.