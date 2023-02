Ponudnik Minis je bil za odstranjevanje ograje na slovenski južni meji izbran na podlagi izvedenega transparentnega postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku, ki je bilo v začetku novembra 2022 objavljeno na portalu javnih naročil in v uradnem glasilu EU. Ponudnik je bil izbran po merilu ekonomsko najugodnejše ponudbe, na podlagi cene, so v sporočilu za javnost zapisali pri ministrstvu za notranje zadeve.

Na ministrstvu ob tem poudarjajo, da so kot naročnik v razpisni dokumentaciji podali vse informacije, ki so bile potrebne za pripravo ponudbe. Od objave javnega naročila do roka, navedenega v objavi javnega naročila, so imeli vsi potencialni ponudniki možnost vprašanj in pridobitve dodatnih informacij, so zagotovili.

Kot so pojasnili, so na javno naročilo prispele štiri ponudbe, ki so jih razvrstili od najcenejše do najdražje. Pri tem so ugotovili, da ima najcenejša ponudba bistveno pomanjkljivost - ponudnik namreč ni predložil finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, ki ga naknadno ne sme dopolniti oziroma posredovati - zato je bila ponudba izključena.

Zaradi neoddanega finančnega zavarovanja in ponujeno razmeroma nizko ceno, na ministrstvu ocenjujejo, da je šlo za neresnost ponudbe.

Prav tako se ne strinjajo, da je bilo finančno zavarovanje za resnost ponudbe postavljeno relativno visoko. »Finančno zavarovanje je bilo zahtevano v višini 100.000 evrov, kar je veliko nižje od največjega možnega zneska glede na uredbo o finančnih zavarovanjih v postopkih javnega naročanja, ki določa največ tri odstotke od ocenjene vrednosti javnega naročila brez DDV,« so pojasnili.

Naslednja najugodnejša ponudba je bila ponudba družbe Minis, za katero so na ministrstvu pri pregledu ugotovili, da izpolnjuje vse zahteve in pogoje javnega naročila.

Po objavi odločitve o oddaji naročila je ministrstvo prejelo zahtevi za vpogled v izbrano ponudbo s strani dveh neizbranih ponudnikov in jima vpogled tudi omogočilo. Neizbrani ponudniki so tudi imeli možnost pravnega varstva oziroma vložitve zahtevka za revizijo, če so menili, da je pri izvedbi postopka prišlo do kršitve, a na ministrstvu zoper odločitev o oddaji naročila niso prejeli zahtevka za revizijo ali kakršnekoli druge informacije sodelujočih ponudnikov o morebitnih kršitvah.

NSi zaradi suma netransparentnosti in korupcijskih tveganj pri izbiri ponudnika za odstranjevanje ograje na meji zahteva sklic nujne seje komisije DZ za nadzor javnih financ.

Prepričani so, da so bila v postopku med drugim kršena načela transparentnosti in zagotavljanja konkurenčnosti vseh ponudnikov, zato naj komisija k ukrepanju pozove računsko sodišče in komisijo za preprečevanje korupcije.

Minis je bil po mnenju NSi pri izbiri v privilegiranem položaju, saj je med drugim poznalo potek ograje. Kot državno skrivnost jo namreč pozna le ministrstvo, policija in izvajalec, ki jo je postavljal, torej Minis.