#kolumna Mislim svoje mesto: Okoljska politika? Ne čujem dobro

London je eno tistih evropskih mest, ki so se prometnega onesnaženja lotila najbolj resno. Že pred desetletjem so omejili vstop avtomobilov (razen električnih) iz drugih krajev v širše mestno jedro, kar je izjemno pripomoglo ne le k izboljšanju zraka, ampak tudi k pretočnosti prometa. Ljudje so sprva napovedovali konec sveta, nato pa se prilagodili, prešli na vlake, avtobuse, motorje, kolesa. Samo s to omejitvijo vozil se je onesnaženje zraka zmanjšalo za 26 odstotkov. Konec avgusta bodo omejitev razširili na ves London. To pomeni izboljšanje zraka za skoraj devet milijonov ljudi.