Za lažje vključevanje invalidov v družbo

Varstveno-delovni center Tončke Hočevar odslej uporabnikom poleg drugih storitev, ki jim jih zagotavlja, ponuja novo storitev socialnega vključevanja invalidov, ki so jo poimenovali S podporo zmorem vse. Z njo center uporabnikom z motnjo v duševnem in telesnem razvoju omogoča podporo in pomoč pri čim bolj neodvisnem in samostojnem življenju.