Klasika je že klasika in se z njo ni za poigravati. Lahko pa klasika služi za inspiracijo pri pripravi drugačnih različič. Ta zelenjavna različica je čudovita! Ker je pripravljena z obilo zelenjave, ki jo lahko prilagodite sezoni, jo lahko pripravljate čez vse leto, ne le v hladnejših mesecih. Priprava je res enostavna, okus pa je lahko glede na izbiro zelenjave vsakič malenkost drugačen. Torej, ko imate na voljo svežo zelenjavo, uporabite svežo, čisto super pa se obnese tudi zamrznjena zelenjava.

Pri pripravi zelenjavnega ričeta potrebujete:

ješprenjček – lahko ga namočite čez noč, lahko pa ga skuhate tudi brez namakanja.

fižol – uporabite oluščenega rjavega, rdečega, črnega ali belega, lahko pa tudi kar stročji fižol, rumenega ali zelenega

krompir – uporabite navaden bel krompir, ričet pa je preverjeno odličen tudi s sladkim krompirjem in/ali rumeno bučo

osnovno zelenjavo – korenje, grah, čebula, česen

dodatno zelenjavo – brokoli, cvetača, bučka, brstični ohrovt, cvetača, kodrolistnati ohrovt, špinača, blitva …

jušno osnovo ali vodo in zelenjavno kocko

začimbe – dodajte mleto sladko papriko, lovorjev list in paradižnikov koncentrat za barvo

olje, sol, poper

Seveda lahko tudi v ta ričet dodate katero koli meso po izbiri – dodajte kranjsko klobaso, šunko, različne klobasice, rebrca … Skuhajte ga ločeno ali pa kar v mineštrici, ko ta počasi vre.

Znano je, da je ričet naslednji dan še boljši, zato ga na enkrat pripravite več in ga kasneje pogrejte ali pa zamrznite in nato odmrznite. Poleg po želji postrezite še s kosom kruha in božansko kosilo/večerja bo nared.

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 4 osebe)

100 g ješprenjčka

1 čebula

4 stroki česna

2 korenji

1 skodelica krompirja (lahko tudi sladki krompir ali bučo)

1 pest graha

1 skodelica stročjega fižola (lahko tudi izluščenega)

1 skodelica brokolija in cvetače (lahko tudi bučka …)

1 pest ohrovta (lahko tudi špinače)

1 žlica paradižnikovega koncentrata

1 žlička sladke mlete paprike

1 lovorjev list

1,5 l zelenjavne jušne osnove (ali vode in kocke)

olje, sol, poper

sveži peteršilj

parmezan za okras (neobvezno)

PRIPRAVA

Ješprenjček čez noč namočite ali pa tudi ne. Namočenega naslednji dan odcedite, dolijte svežo vodo in skuhajte. Traja približno 30 minut. Če uporabite suh fižol, tudi tega ločeno skuhajte. Najhitreje je, če uporabite že kuhanega ali pa še raje kar stročji fižol.

V velikem loncu najprej zmehčajte čebulo in nakockano korenje. Dodajte krompir, stročji fižol in grah ter česen, paradižnikov koncentrat in papriko in tenstajte še par minut. Dodajte krompir, stročji fižol, grah, česen, paradižnikov koncentrat in mleto papriko in še malo prepražite. Po parih minutah praženja dolijte še jušno osnovo (ali vodo in jušno kocko) in lovorjev list ter kuhajte približno 20 minut, da se zelenjava skuha. Nato dodajte še kuhan ješprenjček z nekaj vode, v katerem se je kuhal, brokoli in cvetačo ter ohrovt (ali špinačo) in kuhajte še nekaj minut. Poskusite in po potrebi dodelajte – dosolite po potrebi, še malo popoprajte.

Ričetu po želji dodajte še sesekljan svež peteršilj in ob postrežbi po želji še malo parmezana.