Po neuradnih informacijah Dela naj bi poslanska skupina SDS odločitev o interpelaciji sicer sprejela, a v stranki za STA to zanikajo. Poslanska skupina je danes sicer obravnavala tako imenovani akcijski načrt, a odločitve ni sprejela, so zatrdili v SDS. Del tega pa je tudi interpelacija celotne vlade.

Povod za interpelacijo celotne vlade Roberta Goloba je združitev Muzeja slovenske osamosvojitve in Muzeja novejše zgodovine Slovenije, ki jo je izvedla kulturna ministrica Asta Vrečko. Poziv k interpelaciji so v akcijski načrt zapisali v Združenju VSO.

Poleg tega akcijski načrt, ki ga je predsedstvo Združenja VSO soglasno sprejelo na seji prejšnji ponedeljek, predvideva še protestno zborovanje, simpozij o narodnoosvobodilnem boju, revoluciji in osamosvojitvi, domoljubne prireditve in tiskovne konference.

Kot so v združenju zapisali na spletni strani, gre za načrt v obrambo osamosvojitvi Slovenije in njenih vrednot, »ki jih je vlada z ukinitvijo Muzeja slovenske osamosvojitve kljub pozivu k ponovnemu razmisleku in dialogu načrtno poteptala«. »Ne gre le za muzej, ampak zanikanje osamosvojitve. Ljudje to vidimo, a ne verjamemo,« so še zapisali. Janša je odločitev o združitvi muzejev označil za »izdajalsko dejanje«.

Iz Zveze veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS) pa so sporočili, da ne bodo protestirali, »ko bo to zahtevalo Združenje VSO«, saj ne nasprotujejo združitvi muzejev. »Ocenjujemo, da je že skrajni čas, da se s tem obdobjem slovenske novejše zgodovine ukvarja zgodovinska stroka,« je v sporočilu za javnost zapisal generalni sekretar ZVVS Mitja Jankovič.

Poslanec NSi Janez Žakelj je dejal, da besedila interpelacije še niso videli in da bodo o podpori interpelaciji še razmislili. Da je interpelacija najmočnejši instrument opozicije, ki ga lahko uporablja, je dejal vodja poslanske skupine SD Jani Prednik in dodal, da se interpelacije ne bojijo ne v SD ne v vladi.