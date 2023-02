»Za upravo smo zgolj sobarice, toda dostojanstva si ne bomo dovolile vzeti. Tej družbi smo pustile dolga leta svojega življenja, bile lojalne družbi, ki se nas zdaj želi rešiti kot smeti,« je na shodu, na katerega je prišlo okoli 100 ljudi, dejala predsednica sindikata Save Turizma, tudi sobarica, Jelica Pintarič.

Dodala je, da se uprava družbe hvali, da bodo imele pri Aktivi višje plače, »a naše osnovne plače bodo še vedno 200 evrov pod minimalno plačo, pogoji dela pa vse težji«. »Na cedilu nas je pustila vlada,« ministri pa prelagajo odgovornost drug na drugega, je zatrdila.

Po besedah sindikalne zastopnice so bile sobarice dolgo let tiho, ker so verjele v boljšo prihodnost, zdaj pa jih delodajalec pošilja v negotovo prihodnost, »v družbo, ki jo obravnava inšpektorat za delo zaradi kršitev, ki se dogajajo delavcem«. V skupni izjavi, ki jo je prebrala, so sobarice zapisale, da se počutijo »izdano, ponižano in ničvredno«. Pintarič je povedala, da gre za zadnje sobarice, zaposlene v družbi Sava Turizem, in da je sobaric vse manj – tiste, ki pridejo iz tujine, ne obvladajo slovenskega jezika.

Udeležence shoda so nagovorili predstavniki Sindikata gostinstva in turizma Slovenije, Delavske svetovalnice, Inštituta 8. marec, Sindikata poklicnih gasilcev Slovenije, sindikata Mladi plus ter Sindikata kovinske in elektro industrije Slovenije. Vsi so izrazili podporo delavkam v turizmu in imeli podobna stališča glede prenosov delavcev s podjetij na zunanje izvajalce oz. t. i. outsourcinga.

Pintarič je v izjavi za medije povedala, da so se pol ure pred shodom sestali s predstavniki podjetja. Ker se ti niso bili pripravljeni pogovarjati o preklicu prenosa delovnih razmerij, so pogovor po njenih besedah hitro končali. V sredo bodo prešle pod novega delodajalca, čeprav z njim niso podpisale pogodbe, saj to ni pogoj za prenos delovnega razmerja, je pojasnila.

Delavci v Hotelih Bernardin s stavko poskušajo doseči tudi uskladitev plač z inflacijo in sklenitev aneksa k podjetniški kolektivni pogodbi.

Vodstvo Save Turizma je v preteklih dneh vztrajalo, da dosledno spoštujejo zakonodajo, prenos zaposlenih pa med drugim pripisujejo sezonski naravnanosti podjetja.

Sava Turizem, pod okrilje katere sodijo Hoteli Bernardin, je v lasti družbe Sava, katere 90-odstotna lastnica je prek Slovenskega državnega holdinga in Kapitalske družbe država.