»Mestni in občinski svetnice in svetniki so pri svojih odločitvah sicer avtonomni, a ta avtonomnost s seboj prinaša tudi posameznikovo odgovornost do volivk in volivcev, predvsem v luči tega, ali izpolnjujejo dane obljube,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Dodali so, da odstopanje od obljub, programa in vrednot, ki so jih zagovarjali in bili zaradi njih izvoljeni, ni politika Gibanja Svoboda. »In za ravnanje, ki ni v skladu s politiko stranke, morajo posamezniki odgovornost prevzeti s svojim imenom in priimkom, ne v imenu stranke,« so prepričani.

Ob tem zavračajo namigovanja, da ponedeljkovo glasovanje nekaterih svetnic in svetnikov Gibanja Svoboda na seji mestnega sveta Mestne občine Ljubljana pomeni odstop stranke od temeljnih zavez in vrednot. Po njihovih besedah je neutemeljeno tudi namigovanje, da so podlegli diktatu ljubljanskega župana Zorana Jankovića.

Ponavljajo, da ne bodo odstopili od zavez, ki so jih dali volivcem, da bodo vzpostavili učinkovito, kakovostno in dostopno javno zdravstvo ter plačni sistem, ki bo pravično nagrajeval dobro opravljeno delo. »Svojemu programu, vrednotam in danim zavezam ter ciljem ostajamo zvesti. In to stranka dokazuje s svojimi dejanji ter jasno in neomajno podporo načrtovanim reformam,« trdijo.

Ključni cilji Gibanja Svoboda pa bodo ostali »odgovorno vodenje javnih zavodov, prevetritev meril za ocenjevanje uspešnosti in nagrajevanje na vseh področjih in ravneh javnega sektorja – tako vodstvenih kadrov kot drugih javnih uslužbencev – in vzpostavitev učinkovitega javnega zdravstvenega sistema, ki vsakomur omogoča pravočasen dostop do kakovostnih zdravstvenih storitev«.

Primer izplačila nagrade direktorici Zdravstvenega doma Ljubljana pa po njihovih besedah dokazuje, da so reforme, ki jih pripravljajo, nujne, so še zapisali.