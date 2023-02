»Režim v Kijevu je poskušal uporabiti brezpilotni letali za napad na civilno infrastrukturo v regiji Krasnodar in republiki Adigeja,« je sporočilo rusko obrambno ministrstvo in dodalo, da so drona nevtralizirale ruske enote za elektronsko bojevanje, ne da bi ta povzročila kakršno koli škodo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Obrambno ministrstvo je to sporočilo po tistem, ko so oblasti v ruski regiji Brjansk ob meji z Ukrajino že zjutraj poročale, da je bil tam sestreljen ukrajinski dron. Guverner Brjanska Aleksander Bogomaz je na Telegramu sporočil, da pri tem ni bilo žrtev niti gmotne škode.

Ostanke treh brezpilotnih letal so ponoči odkrili tudi na ulicah stanovanjskih območij Belgoroda, glavnega mesta istoimenske regije, ki prav tako meji na Ukrajino, je povedal tamkajšnji guverner Vjačeslav Gladkov, poroča AFP.

O domnevnem incidentu z dronom so poročali tudi iz ruske metropole Sankt Peterburg. Na tamkajšnjem letališču Pulkovo so danes začasno ustavili vse lete, potem ko so nad mestom po poročanju ruskih medijev opazili neidentificiran predmet, podoben dronu.

Oblasti v Sankt Peterburgu razloga za ustavitev letov na Telegramu niso navedle. Po neuradnih informacijah ruskih medijev so napotili bojna letala, da preverijo situacijo, vendar niso ničesar ugotovila, je poročala tiskovna agencija Reuters.

Po besedah tiskovnega predstavnika Kremlja Dmitrija Peskova je bil predsednik Vladimir Putin v celoti obveščen o zadevi. Razloga za začasno ustavitev letov na letališču Pulkovo Peskov ni želel komentirati.

Od začetka ruske invazije na Ukrajino februarja lani so bili kraji in infrastruktura v ruskih regijah, ki mejijo na Ukrajino, večkrat tarča napadov, zlasti z droni. Napade je Moskva pripisala ukrajinski vojski, še poroča AFP.